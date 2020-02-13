مدرب منتخب مصر يوجه رسالة مؤثرة لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي

وجه محمود فايز المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر الوطنى رسالة مؤثرة لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك قبل مواجهة نظيره فريق الترجي التونسي مساء غد الجمعة فى مباراة السوبر الإفريقي على ملعب نادى الغرافة القطرى.





عمل محمود فايز مع العديد من المدربين العالميين كمساعد مدرب ومحلل فنى ومترجم بعض الأوقات، أمثال الأرجنتينى كالديرون والاسبانى كيكى فلوريس والأورجويانى فوساتى والكولومبى ماتورانا والكوراتى لاتكو والأورجويانى كارينيو والأرجنتينى بيتزى و تخرج فى جامعة غرناطة باسبانيا ودرس التحليل الفنى والبدنى كما عمل مع الأرجنتيني هيكتور كوبر كمساعد مدرب وقائم بأعمال التحليل الفنى والبدنى والترجمة لمنتخب مصر الأول ززصل بالفراعنة الكبار الى نهائيات مونديال روسيا الأخير.



قال محمود فايز عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": ‫اعتقد دوافع الزمالك بكره اكتر واكبر من الترجي ‬.. ‫٩٠ دقيقه ممكن تغير لك موسم كامل‬ ..‫جمهور غفير متحمس مستنيك في الاستاد‬ .. ‫تمنياتي من كل قلبي بفوز الزمالك المصري ورفع علم بلدنا في الاستاد .