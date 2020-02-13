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رياضة

مدرب منتخب مصر يوجه رسالة مؤثرة لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي

الخميس 13/فبراير/2020 - 09:59 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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يسرى غازى

وجه محمود فايز المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر الوطنى رسالة مؤثرة لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك قبل مواجهة نظيره فريق الترجي التونسي مساء غد الجمعة فى مباراة السوبر الإفريقي على ملعب نادى الغرافة القطرى.


عمل محمود فايز مع العديد من المدربين العالميين كمساعد مدرب ومحلل فنى ومترجم بعض الأوقات، أمثال الأرجنتينى كالديرون والاسبانى كيكى فلوريس والأورجويانى فوساتى والكولومبى ماتورانا والكوراتى لاتكو والأورجويانى كارينيو والأرجنتينى بيتزى وتخرج فى جامعة غرناطة باسبانيا ودرس التحليل الفنى والبدنى كما عمل مع الأرجنتيني هيكتور كوبر كمساعد مدرب وقائم بأعمال التحليل الفنى والبدنى والترجمة لمنتخب مصر الأول ززصل بالفراعنة الكبار الى نهائيات مونديال روسيا الأخير.

قال محمود فايز عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": ‫اعتقد دوافع الزمالك بكره اكتر واكبر من الترجي ‬.. ‫٩٠ دقيقه ممكن تغير لك موسم كامل‬ ..‫جمهور غفير متحمس مستنيك في الاستاد‬ .. ‫تمنياتي من كل قلبي بفوز الزمالك المصري ورفع علم بلدنا في الاستاد .


يذكر أن شبكة بي ان سبورت أعلنت عن قيامها بنقل مباراة كأس السوبر الأفريقي بين النادى الزمالك باعتباره بطل كأس الكونفيدرالية والترجي التونسي بطل دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الماضية في ملعب استاد الغرافة القطرى بالمجان علي القناة المفتوحة.

ومن المقرر أن يذاع لقاء السوبر الإفريقي عبر تردد bein SPORTS HD وتردد E s’hailSat | Badr 26°E - 11566 H 27500 NileSat 7°W - 11054 H 27500 بتعليق صوتى لـ حفيظ دراجي.

وكان نادى الزمالك واجه نظيره الترجى التونسى، 8 مرات في البطولات الإفريقية المختلفة، فاز الأبيض في 4 مباريات، وانتصر الفريق التونسى فى لقاء وحيد، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

دوري أبطال إفريقيا موسم 94

الزمالك 0 الترجى 0 (ستاد القاهرة)
الترجى 3 الزمالك 1 (ستاد رادس)

دوري أبطال إفريقيا موسم 2002

الترجى 1 الزمالك 1 (ستاد رادس)
الزمالك 1 الترجى 0 (ستاد القاهرة)

دوري أبطال إفريقيا موسم 2005

الزمالك 1 الترجى 1 ( ستاد القاهرة)
الترجي 1 الزمالك 2 (ستاد رادس )

ابطال العرب

الزمالك 3 الترجى 0 (ستاد القاهرة)
الترجي 1 الزمالك 2 ( ستاد رادس)

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