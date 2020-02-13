بمميزات فريدة.. تويوتا تفتتح مركز خدمة متكاملا بمدينة الشيخ زايد

• لأول مرة خدمة تغيير الزيت السريع «Toyota Genuine Motor Oil Express Lube».





• شاشة رقمية عملاقة باللمس لعرض جميع موديلات تويوتا.





• زيادة مواعيد العمل من 10 صباحًا وحتى 10 مساءً.









تشهد مدينة الشيخ زايد افتتاح فرع خدمات متكامل لمجموعة شركات تويوتا إيجيبت لبيع موديلات تويوتا المختلفة الجديدة وتقديم خدمات ما بعد البيع من الصيانة السريعة وبيع لقطع الغيار الأصلية وبيع زيوت تويوتا الأصلية لعملائها، جاء ذلك ضمن خطة التوسع التي تتبناها الشركة لتغطية كافة محافظات مصر ودعم جميع موديلات تويوتا بأفضل خدمة وقيمة لراحة عملائها.





أكد «أحمد منصف» الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تويوتا إيجيبت أن اختيار مدينة الشيخ زايد جاء ضمن خطة التوسع المستهدفة لتويوتا وسعيًا منها لإنشاء فروع متكاملة أكثر خلال الفترة المقبلة لتلبية متطلبات عملاء تويوتا المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية وتسهيلا على عملائنا تمدد أوقات العمل لتبدأ 10 صباحًا حتى 10 مساءً جميع أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة لتبدأ 2 ظهرًا حتى 10 مساءً.





ولأول مرة يتمتع عملاء تويوتا إيجيبت بخدمة تغيير الزيت السريع: «Toyota Genuine Motor Oil Express Lube»، وهي خدمة تقدم لتغيير زيت المحرك بزيوت تويوتا الأصلية.





جدير بالذكر أن تويوتا تنفرد بكونها شركة السيارات الأولى عالميًا التي تنتج زيت للسيارات يحمل أسمها، وحرصها في تصنيع زيوتها على مواكبة أحدث وسائل التكنولوجيا عالميًا مع مراعاة أكثر المعايير البيئية الصرامة لتصنيع زيوت عالية اللزوجة تضمن عمر أطول لمحركات سيارات تويوتا مع توفر كفاءة غير مسبوقة في استهلاك الوقود ومن ثم خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة.





كما تطلق تويوتا إيجيبت شاشه رقميه عملاقه لتعرض للعملاء جميع موديلات تويوتا بكل تفاصيلها والقدرة على المقارنة بين موديلات تويوتا بدقه وسهوله.





و يتوفر في فرع الشيخ زايد خدمه الصيانة السريعة (Express Maintenance) و التي يقوم عليها مجموعه منتقا من من المهندسين والفنيين المهرة والمدربون علي أعلي معايير الكفاءة العالمية حيث يقومون بتقديم خدمه الصيانة السريعة وفقًا لأحدث برامج شركة تويوتا موتورز كوربوريشن العالمية لخدمة العملاء وهو برنامج TSM-FIR الذي يتميز بالخضوع للتقييم الدوري ليضمن تقديم أعلى مستوى من التجهيزات والمرافق والخدمات من خلال استخدام الأجهزة والمعدات الحديثة للصيانة والإصلاح وبذلك يضمن البرنامج الارتقاء المستمر بمستوى الخدمة المتكاملة لعملاء سيارات تويوتا.





فيما تقوم شركة تويوتا موتورز كوربوريشن بتوفير العديد من الشهادات المعتمدة وتقديم كافة البرامج الفنية والإدارية المتطورة للعاملين بها لتأهيلهم للتعامل بأعلى مستوى من الحرفية الفنية والمهارة المهنية مع عملائها.





وتتويجًا لتلك الجهود المبذولة، حصلت مجموعة شركات تويوتا إيجيبت على جائزة التفوق الماسي لفوز الشركة بجائزتين ذهبييتين في مجالي المبيعات وخدمات ما بعد البيع على مستوى أفريقيا للعام الرابع على التوالي من قبل شركة تويوتا موتورز كوربوريشن. وتمنح الشركة الأم تلك الجوائز تكريمًا لموزعي تويوتا المتميزين ومراكز خدماتها المعتمدة حول العالم تقديرًا لمجهوداتهم المستمرة للارتقاء الدائم بمستوى كافة الخدمات المقدمة لعملائها.





تغطي فروع مجموعة شركات تويوتا إيجيبت الحالية العديد من المحافظات منها القاهرة والجيزة والاسكندرية والإسماعيلية والعلمين وجنوب سيناء، كما تمتلك مجموعة شركات تويوتا إيجيبت شبكة كبيرة مكونة من 54 موزعا معتمدا في مصر لتوفير مبيعات السيارات وخدمات ما قبل وما بعد البيع وكذلك البيع المباشر لقطع الغيار والزيوت الأصلية لكل عملاء تويوتا على مستوى الجمهورية.





يذكر أن تأسست مجموعة شركات تويوتا إيجيبت عام 1979، وتحتفل هذا العام بمرور أربعون عاما في مصر استمرت خلالها في النمو والتطوير لتصبح من العلامات التجارية الرائدة في سوق السيارات المصري وتوفر فرص عمل لنحو أكثر من 800 عامل وموظف على مستوى الجمهورية.