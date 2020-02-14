خالد جلال يقرر ندب إيهاب فهمى للمسرح القومى وأيمن عزب للكوميدى وخالد النجدى لـ الحديث

أصدر المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، اليوم، قرارا بندب عدد من الفنانين للإشراف على إدارة مجموعة من المسارح بالبيت الفنى للمسرح، بناء على مذكرة المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح .





حيث تضمن القرار ندب الفنان إيهاب فهمى محمد كامل للعمل مشرفا على إدارة المسرح القومى، والفنان أيمن عزب حسين عزب للعمل مشرفا على إدارة المسرح الكوميدى، والفنان خالد محمد النجدى صالح للعمل مشرفا على إدارة المسرح الحديث، وذلك لمدة عام .





كما تضمن القرار ندب كلا من الفنان محمد أحمد محمد رضوان والفنان خالد عبد السلام عبد الجواد، للعمل نائبين للمشرف العام على المسرح القومى الذى سيتولى تحديد مهام كل منهما واختصاصه .



