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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

اهم الاخبار: مقاطعة محمد رمضان تتصدر تويتر .. أول قناة مصرية لـ القرآن الكريم .. تفاصيل أزمة أوبر بسبب محمد هنيدي

الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:02 ص
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:

أعلنت النيابة العامة السودانية، اليوم الخميس، القبض على خلية إخوانية مصرية إرهابية، بحوزتها أسلحة وأحزمة ناسفة، بـ منطقة "الحاج يوسف"، القريبة من الخرطوم، أثناء تحضيرها لعملية إرهابية " اقرأ المزيد ". 


أصدرت شركة اوبر  بيانا رسميا منذ قليل تعقيبا على  البيان الإعلامي المنشور بشأن الادعاء باعتداء شركة أوبر على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بفيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" " اقرأ المزيد " .



كشف تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن برومو انطلاق البث التجريبي لقناة، مصر قرآن كريم " اقرأ المزيد ".



صرح الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني المصري أنه بشأن واقعة مقطع الفيديو المصور لأحد الفنانين المشهورين داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات التابعة لشركة طيران مصرية، فقد قامت سلطة الطيران المدنى وكافة الجهات المختصة فى حينه بإجراء تحقيق دقيق للتأكد من الواقعة وملابساتها " اقرأ المزيد ".



توج محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة لاعب شهر يناير في النادي، بعدما تفوق على كل من هوردان هندرسون، وأليسون بيكر في أول جوائز عام 2020 " اقرأ المزيد " .


تراجع سعر الدولار اليوم الخميس 13-2-2020، بختام التعاملات، بنحو 3  قروش، ليسجل متوسط سعر الشراء 15.64 جنيه و14.74 جنيه للبيع " اقرأ المزيد ".


أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية على البلاد خلال ساعات اليوم الخميس، ويستمر حتى غدا الجمعة، ليظل الطقس معتدل على كافة أنحاء البلاد، يصاحبه ارتفاع نسبي في درجات الحرارة بمدن ومحافظات الجمهورية " اقرأ المزيد ".

فى تطور جديد قد يغير مسار التحقيق، أعلنت المحامية رهاب بيطار وكيل أسرة محمد الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، أنها تقدمت بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية للجثة وقد وافق القاضي منصور على تعيينها " اقرأ المزيد ".


تصدر هاشتاج قاطعوا_محمد_رمضان، موقع التغريدات القصيرة تويتر، بعد قرار سلطة الطيران المدني المصري، بفصل الطيار أشرف أبو اليسر، نهائيًا، وأن القرار لا رجعة فيه، بعدما سمح للفنان محمد رمضان بالدخول إلى قمرة القيادة أثناء رحلة خاصة والتقاط مشاهد مصورة " اقرأ المزيد " . 


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