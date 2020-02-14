البرلمان الجزائري يمنح الثقة لحكومة جراد

منح البرلمان الجزائري، مساء أمس الخميس، الثقة لحكومة رئيس الوزراء، عبد العزيز جراد، واعضاء حكومته.





وقالت الإذاعة الجزائرية الرسمية عبر موقعها إن نواب البرلمان صادقوا على مخطط عمل الحكومة في جلسة علنية يترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين، وبحضور رئيس الوزراء، عبد العزيز جراد وأعضاء حكومته، وفق ما تنص عليه المادة 94 من الدستور الجزائري.





وتمت عملية التصويت على مخطط عمل الحكومة، بعد رد جراد على تساؤلات أثارها عدد من النواب، خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة على مدار 3 أيام.





وكانت الرئاسة الجزائرية، تكليف عبد العزيز جراد بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة صبري بوقادوم.



