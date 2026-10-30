تصاعد في الهجمات السيبرانية يطال بيانات شخصية لنحو 260 مليون شخص في اليابان

كشفت بيانات رسمية في اليابان عن تعرض المعلومات الشخصية لنحو 260 مليون شخص للاختراق خلال الفترة من أبريل وحتى منتصف أكتوبر 2026، جراء سلسلة من الهجمات الإلكترونية وعمليات الدخول غير المصرح بها إلى أنظمة عدد من الشركات، وسط تصاعد ملحوظ في حوادث تسريب البيانات خلال شهر أكتوبر.

وأوضحت البيانات، التي جمعتها لجنة حماية المعلومات الشخصية اليابانية استنادًا إلى البلاغات المقدمة من الشركات، تسجيل أكثر من 20 حادثة تسريب بيانات خلال أكتوبر، تجاوز عدد المتضررين في كل منها مليون شخص.

وأشارت إلى أن عدد حوادث الاختراق بدأ في الارتفاع منذ مايو الماضي، عندما سُجلت 163 حالة، قبل أن يشهد قفزة كبيرة خلال أكتوبر، إذ بلغ عدد الحالات المسجلة حتى 16 من الشهر نفسه 830 حالة، بزيادة قدرها 2.7 مرة مقارنة بشهر سبتمبر الذي سجل 303 حالات.

وأضافت أن إجمالي حوادث تسريب البيانات الناتجة عن الدخول غير المصرح به إلى الأنظمة بلغ 2094 حالة خلال الفترة من أبريل إلى 16 أكتوبر، متجاوزًا بالفعل إجمالي الحالات المسجلة خلال السنة المالية السابقة بأكملها، والبالغ 1256 حالة.

وبحسب تحليل حجم الاختراقات، شهد شهر أكتوبر تسجيل أربع حوادث تأثر فيها أكثر من 10 ملايين شخص في كل حادثة، مقارنة بحادثة واحدة في كل من أغسطس وسبتمبر.

كما ارتفع عدد الحوادث التي تراوح فيها عدد المتضررين بين أكثر من مليون و10 ملايين شخص إلى 18 حادثة خلال أكتوبر، مقابل أربع حوادث فقط في كل من أغسطس وسبتمبر.

ولفتت البيانات إلى أن رقم 260 مليون شخص يمثل إجماليًا تراكميًا للمتضررين من الحوادث المختلفة، إذ قد يكون بعض الأشخاص قد تأثروا بأكثر من حادثة تسريب بيانات.