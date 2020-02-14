خطيرة جدا .. تعرف على مواصفات صواريخ دهلاوية التي صادرتها أمريكا في بحر العرب

أعلنت القيادة المركزية الوسطى الأمريكية "سنتاكوم"، أمس الخميس، أن سفينة تابعة لها في بحر العرب صادرت 150 صاروخًا من صنع إيراني، يوم الأحد الماضي، كانت في طريقها إلى المليشيات الحوثية في اليمن.





وقالت القيادة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "الصواريخ المئة والخمسين التي صودرت في بحر العرب من النوع المضاد للدبابات "دهلاوية".





وصاروخ "دهلاوية" هو صاروخ موجه مضاد للدروع إيراني الصنع، ويُعَد أول صاروخ إيراني مضاد للدروع موجه ومصوب بأشعة الليزر وبشكل نصف آلي على الهدف حيث له القدرة على اصابة الاهداف بشكل دقيق جدًا.





يمكن للصاروخ ضرب أنواع الدبابات المزودة بدروع تفاعلية، وتبلغ سرعته نحو 250 مترا في الثانية الواحدة وفترة تحليقه لأقصى مدى تبلغ حوالي 22 ثانية، ويستطيع اختراق 1200 ملم من الدروع.



