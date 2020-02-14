AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خطيرة جدا .. تعرف على مواصفات صواريخ دهلاوية التي صادرتها أمريكا في بحر العرب

الجمعة 14/فبراير/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت القيادة المركزية الوسطى الأمريكية "سنتاكوم"، أمس الخميس، أن سفينة تابعة لها في بحر العرب صادرت 150 صاروخًا من صنع إيراني، يوم الأحد الماضي، كانت في طريقها إلى المليشيات الحوثية في اليمن.

وقالت القيادة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "الصواريخ المئة والخمسين التي صودرت في بحر العرب من النوع المضاد للدبابات "دهلاوية".

وصاروخ "دهلاوية" هو صاروخ موجه مضاد للدروع إيراني الصنع، ويُعَد أول صاروخ إيراني مضاد للدروع موجه ومصوب بأشعة الليزر وبشكل نصف آلي على الهدف حيث له القدرة على اصابة الاهداف بشكل دقيق جدًا. 

يمكن للصاروخ ضرب أنواع  الدبابات المزودة بدروع تفاعلية، وتبلغ سرعته نحو 250 مترا في الثانية الواحدة وفترة تحليقه لأقصى مدى تبلغ حوالي 22 ثانية، ويستطيع اختراق 1200 ملم من الدروع. 

يبلغ مداه الفعال ما بين 100 إلى 5500 م، وهو الأمر الذي يتيح له فرصة الخروج من المدى العملاني لجميع المدافع المنصوبة على الدبابات القتالية المعادية في الوقت الحاضر في العالم. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

(سانا): العثورعلى كميات من الأسلحة والذخيرة من مخلفات الإرهابيين بريف حمص

طرائف وعجائب.. إيران تضرب نفسها بـ 4 صواريخ بالخطأ

مزايا الكاموف والأباتشي.. اللواء نصر سالم يوضح.. فيديو

إنه صاروخ.. تفاصيل مكالمة مسربة من برج المراقبة في مطار طهران ليلة إسقاط الطائرة الأوكرانية.. فيديو

شاهد.. لحظة هجوم البحرية الأمريكية على سفينة تحمل السلاح الإيراني

المركزية الأمريكية: إيران تنتهك قرارات مجلس الأمن

ترشيحاتنا

لحظة تاريخية.. أول تعليق من محمد صلاح عقب التتويج بجائزة أفضل هدف لشهر يناير

مفاجأة.. بنات عامر منيب يكشفن علاقة أغنية العالم الله لعمرو دياب بوالدهم.. شاهد

الجيش السوري يتصدى لقصف إسرائيلي في سماء دمشق.. فيديو

سعر الذهب اليوم الجمعة 14-2-2019

غراب: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات البترولية بشكل قوي.. فيديو

بيان عاجل من الجيش السوري بعد القصف الإسرائيلي على دمشق

AdvertisementS

بعد 38 عاما.. حسين فهمي يفجر مفاجأة عن فيلم العار

مرتضي منصور يرد على أحمد عيد بعد هجومه على الأهلي

محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا برده على هاشتاج مقاطعته .. شاهد

حقيقة ظهور ملاك في سماء بريطانيا.. صور مذهلة

شاهد.. احتجاجات لـ أتراك وهتافات داخل الحرم المكي تثير الغضب

في حفل عيد الحب.. تعليق صادم من أصالة بعد انفصالها عن طارق العريان

خالد الغندور يحسم الجدل بشأن إذاعة مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي

قبل مواجهة الزمالك والترجي.. تصريحات صادمة لـ مرتضى منصور بشأن مباراة القمة أمام الأهلي

سعودية أنفقت مليون ريال على تعليم زوجها في الخارج فرد لها الجميل بطريقة صادمة

أنا هدومي اتقطعت فى الشارع ... محمد رمضان يسخر من هاشتاج مقاطعته بفيديو.. شاهد

هذا افترى .. مرتضى منصور يطالب بتأجيل مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري

أخبار الرياضة: قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة الأهلي والمصري غدا.. تردد القناة المجانية الناقلة للقاء الزمالك والترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجهيزات ضخمة لحفل آمال ماهر وماجد المهندس وتامر عاشور بمناسبة عيد الحب .. صور

شاهد.. احتجاجات لـ أتراك وهتافات داخل الحرم المكي تثير الغضب

شاهد.. تهريب الأموال داخل الفول السوداني والبسكويت في السعودية