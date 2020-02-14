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أخبار العالم

بسبب الجدار الحدودي.. ترامب يتخلى عن صفقة طائرات إف-35

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:57 ص
ترامب
ترامب
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أحمد قاسم
ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تخصيص مبلغ 3.8 مليار دولار عبر التخلي عن شراء مقاتلات من طراز إف-35، وذلك لصالح الجدار الذي يريد إنجاز بنائه على طول الحدود مع المكسيك. 

وقالت المجلة إن وزير الدفاع، مارك إسبر، قرر تشييد 177 ميلا من الجدار قرب مدينة سان دييجو والسانترو ويوما والباسو ودلريو.

وأشارت إلى أن إسبر سمح باستخدام ما يقرب من 3.8 مليار دولار لتلبية طلب" وزارة الأمن الداخلي.

وبحسب وثائق مرسلة سابقًا إلى الكونجرس، توضح وزارة الدفاع أنّ هذه الأموال سيجري تأمين ما يوازي 2.2 مليار منها من مخصّصات بموازنته لعام 2020 كانت مرصودة لشراء معدّات للقوات الجوية والبحرية.
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