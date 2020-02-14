تجهيزات ضخمة لحفل آمال ماهر وماجد المهندس وتامر عاشور بمناسبة عيد الحب .. صور

يشهد مسرح "كايرو شو" داخل مول كايرو فيستيفال سيتي بالقاهرة الجديدة حالة من الترقب والاستعدادات غير المسبوقة لأضخم حفلات عيد الحب التي يشارك في إحيائها آمال ماهر وماجد المهندس وتامر عاشور وذلك مساء اليوم ١٤ فبراير الجاري.





وخيم على تجهيزات الحفل حالة من السرية لأفكار وشكل التنظيم طوال الأيام القليلة الماضية والتي ظهر بعضها خلال البروفات النهائية للصوت والإضاءة والتي أقيمت مساء أمس الخميس حيث أسلوب استقبال الجمهور في ساحة المسرح ومروره على الطرقات المؤدية لبوابات المقاعد بما يشبه حفلات استقبال المهرجانات الفنية العالمية، بالإضافة إلى استخدام تقنيات ومؤثرات بصرية وصوتية للمرة الأولى تجعل كل "كابلز" في عيد الحب من الحضور يشعر خلال المسافة التي يقطعها للوصول إلى مقعده وكأنه جزء من "برومو تشويقي" تتداخل فيه أجمل أغاني كل مطرب من نجوم الحفل "آمال ماهر وماجد المهندس وتامر عاشور" بالصوت والصورة ويهدف ذلك إلى إضفاء جانب من المتعة والترفيه التي تزيد حالة تشوق كل فرد من الحضور لنجوم ليلة عيد الحب.





حفل عيد الحب في "كايرو شو" لـ آمال ماهر و ماجد المهندس و تامر عاشور من تنظيم زكي حسنين ومحمد زكي "بنش مارك" التي ساهمت في تنظيم أضخم حفلات موسم الرياض وجدة برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية بالإضافة الى تنظيم حفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم في العاصمة البريطانية لندن.





ويقوم بتنفيذ حفل عيد الحب في "كايرو شو" من مصر إيهاب زيدان صاحب الخبرة الكبيرة في إخراج حفلات كبار نجوم العالم العربي و تحت إشراف زكي حسنين ومحمد زكي وتصميم المسرح وال "برودكشن" و هيكل مبني المسرح من الخارج لتامر فوزي و تراسات الإضاءة والشاشات لـ حامد عرفه وأجهزة صوت عماد نبيل وهم عناصر ناجح و إخراج أضخم حفلات اللايف بمصر والعالم العربي.





وقد تواجد خلال البروفة النهائية محمد زكي وزكي حسانين وعدد من فريق عمل "بنش مارك" بالإضافة إلى عدد من عناصر صناع الحفل منهم تامر فوزي وحامد عرفه وعماد نبيل وأيمن نابليون مدير أعمال تامر عاشور والمخرج عثمان أبو لبن.





علي جانب آخر أعلنت الشركة المنظمة عن نفاذ تذاكر الحفل وحرصت على توفير عروض طيران وإقامة لمحبي نجوم حفل عيد الحب من الأسر السعودية عروض طيران وإقامة بالقاهرة لتيسير حضور الجمهور السعودي ومحبي هذه الكوكبة من الفنانين إلى مصر وهو ما يعد تبادل سياحي ترفيهي بين البلدين.





وصرح الرئيس التنفيذي للشركة محمد زكي حسنين، قائلا: "نحن اليوم في القطاع الخاص نسعى بشكل كبير لتقديم أعمال تثبت وتوضح ريادة المملكة العربية السعودية في مجال الترفيه، حالها حال ريادتها في كافة القطاعات الاخرى".





وأضاف: "رؤية 2030 للسعودية قفزت بشركاتنا وجعلت منها علامات تجارية مميزة على مستوى العالم وحان الوقت لنظهر للعالم أن الإمكانيات الموجودة والكوادر السعودية يمكنها المنافسة في الكثير من القطاعات، والتمكين الذي نشاهده اليوم لم يكن ليرى النور لولا دعم الهيئة العامة للترفيه، المظلة الرئيسية للشركات العاملة في القطاع التي رفعت من مستوى شركاتنا".





الجدير بالذكر، أن شركة "بنش مارك" من أقوى الشركات في مجال تنظيم الحفلات والفعاليات في السعودية، وهي اليوم تسعى إلى التوسع خارجيًا، لتصبح من أول الشركات السعودية المنظمة للحفلات في الخارج، كما قد سبق هذه التجربة للشركة تجربة سابقة بتنظيم مشترك لحفل لندني في مدينة لندن البريطانية احيته الفنانة نانسي عجرم واليوم تنفرد بنش مارك بتنظيم الليلة التي اسمتها ليلة عيد الحب.