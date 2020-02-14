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تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة.. اليوم

الجمعة 14/فبراير/2020 - 08:36 ص
الطرق
الطرق
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البهي عمرو
استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» تقديم الإعلامية هبة ماهر، اليوم الجمعة، تقريرًا خاصًا بحالة الطرق على مستوى القاهرة.

وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم هادئة، وأن طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه لـ مدينة نصر به بعض الزحام، أما المتجه لـ التحرير فهو خال تمامًا من السيارات.

وجاء فى التقرير أن الطرق هادئة، ومعظم الطرق تظهر باللون الأخضر وهذا دليل على استقرارها، وعدم وجود كثافات مرورية.

وناشدت هبة ماهر، المواطنين الالتزام بالسرعات، وعدم السير بسرعات عالية.

كما ناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين الالتزام بالسرعات المرورية المحددة وعدم السير بسرعات عالية، وذلك بسبب تساقط الأمطار على جميع المحافظات.

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