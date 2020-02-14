حمام دم.. كلاب أفريقية تدمر حديقة وتقتل الحيوانات بطريقة وحشية.. صور

تحولت حديقة حيوان إلى حمام دم، بعد أن قُتل ستة من الغزلان و 10 من الأغنام بعد فرار 12 من الكلاب البرية الأفريقية من القفص الخاص بهم في حديقة السفاري البريطانية.





اقتحمت الكلاب البرية مجمعًا مجاورًا في متنزه سفاري ويست ميدلاند في بودلي، وقضوا على الأغنام والغزلان الموجودة بداخلها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





ووصف أحد الشهود المشهد بأنه عبارة عن "حمام دم مطلق" وقال: إن القفص كان مليئا بالأغنام والغزلان الميتة، بينما الكلاب البرية لم يصابوا بأذى،فبعد أن أنهوا مهمتهم عادوا إلى القفص الخاصة بهم.



