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منوعات

حمام دم.. كلاب أفريقية تدمر حديقة وتقتل الحيوانات بطريقة وحشية.. صور

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:37 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تحولت حديقة حيوان إلى حمام  دم، بعد أن قُتل ستة من الغزلان و 10 من الأغنام بعد فرار 12 من الكلاب البرية الأفريقية من القفص الخاص بهم في حديقة السفاري البريطانية.

اقتحمت الكلاب البرية مجمعًا مجاورًا في متنزه سفاري ويست ميدلاند في بودلي، وقضوا على الأغنام والغزلان الموجودة بداخلها، بحسب  ما  نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

ووصف أحد الشهود المشهد بأنه عبارة عن "حمام دم مطلق" وقال: إن القفص  كان مليئا بالأغنام والغزلان الميتة، بينما الكلاب البرية لم يصابوا بأذى،فبعد أن أنهوا مهمتهم عادوا إلى القفص الخاصة بهم.

فيما أوضح المسئولون عن سفاري على عدم وجود خطر على سلامة الجمهور وليس هناك فرصة لفرار أي حيوانات من الحديقة، وكان العاملون قد أصيبوا بالفزع والرعب بعد رؤية القفص ممتلئا بالحيوانات الميتة.

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