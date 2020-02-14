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فن

في عيد ميلاد سهير البابلي.. عدد زيجاتها وسر ارتدائها الحجاب واعتزال الفن

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:41 ص
سهير البابلي
سهير البابلي
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أحمد إبراهيم
تحتفل اليوم الفنانة سهير البابلي بعيد ميلادها حيث اتمت عامها ال 85 وهى إحدى النجمات اللاتي قدمت عديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة في ذاكرة الفن المصري. 

ولدت في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، يوم 14 فبراير 1935، اسمها الحقيقي سهير حلمي إبراهيم البابلي، ظهرت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في الوقت نفسه، ما جعلها تواجه ضغوطًا عائلية كبيرة، كما واجهت صعوبة في التوفيق بين المعهدين.

تزوجت خمس مرات كان أولها من "محمود الناقوري" الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة "نيفين"، وخيرها الناقوري بين الحياة الزوجية ورعايتها لابنتها وبين العمل في الفن، لكنها فضلت أن تسير وراء حلم النجومية وانفصلت عنه، ثم تزوجت من المطرب والملحن منير مراد، وقالت البابلي إنها قابلته في حفلة وكان شهير جدًا، مشيرة إلى أنها أحبته لأنه شقيق ليلى مراد، وقالت إن مراد اعتنق الإسلام عن اقتناع مثله مثل شقيقته، وليس كما يُشاع أنه دخل الإسلام ليتزوجها فقط.

تزوجت بعد ذلك من تاجر المجوهرات "أشرف السرجاني" الذي توفاه الله لتتزوج بعده من رجل الأعمال "محمود غنيم"، كما تزوجت من الممثل الكبير أحمد خليل. ​

أثناء عرض مسرحية "عطية الإرهابية" قررت سهير البابلي اعتزال الفن وارتداء الحجاب في مفاجأة لجمهورها، وبعد أن تركت المسرحية اضطر المخرج ​جلال الشرقاوي أن يستعين بإبنته عبير الشرقاوي لكي تمثل الدور إنقاذًا للموقف، بينما صرحت البابلي وقتها بأنها عندما قررت الإعتزال شعرت بأنها خافت من لقاء الله وأرادت ارضاءه، وكانت ابنتها قد ارتدت الحجاب وكانت تحرص على دراسة وحفظ القرآن فقررت سهير ارتداءه عام 1997، وقد قيل إن السبب في ذلك هو لقاءاتها بالشيخ الشعراوي والدكتور مصطفى محمود اللذين كانت تحرص على زيارتهما مع مجموعة من الفنانات ولكن بعد الاعتزال بعد سنوات طويلة، عادت سهير لتقدم بعض المسلسلات لكن بالحجاب فكان أول عمل عادت به هو مسلسل "قلب حبيبة". 

وعن عودتها بعد تسع سنوات من الإعتزال قال لها الشعراوي وقتها "وماله لو مثلتي وإنتي بالزي ده، وتوصلي رسالة مفيدة وهادفة للناس، الناس بتشوف التليفزيون أكتر مابتروح الجامع، وممكن تسمع منك أكتر ما تسمع مني".
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