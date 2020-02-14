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برلمان

تقصير شديد وضحايا.. برلماني يطالب بإطلاق حملة لإنهاء الخصومات الثأرية

الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:12 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
طالب الدكتور شريف الورداني، عضو مجلس النواب، المؤسسات الدينية، على راسهم، الأزهر الشريف، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، بأطلاق حملة توعوية إسلامية، لإنهاء الخصومات الثأرية، بمحافظات صعيد مصر، مقدرًا المجهودات التي يقوم بها الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في إنهاء الخصومات الثأرية ببعض محافظات الصعيد، والتي كانت أخرها مقابلة السيدة مصرية جاد محمد والدة قتيل اشتباكات نجع حمادي الثأرية.

وأكد الورداني في بيان له اليوم، أن الخصومات الثأرية في المحافظات الإقليمية بالجمهورية، وخاصة محافظة أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسون، يروح ضحاياها مئات الشباب الأبرياء، سنويًا، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وأثارة الفوضى داخل المراكز والقرى، التي يندلع فيها الخصومات الثأرية بين العائلات والقبائل.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك تقصير شديد من قبل وسائل الإعلام، والمؤسسات التعليمية، وبعض المؤسسات الدينية، في مصر، لموجهة الأفكار السلكيات التي تساعد في انتشار هذه الصرعات التي تتطور في بعض المناطق إلى حرب شاملة، متمنيًا دوام السلام والمحبة بين القبائل والعائلات المصرية، وتجاهل العادات والتقاليد الهدامة والسلبية.
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