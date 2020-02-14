وزير الاتصالات: بروتوكول تعاون لتوفير برامج تدريبية لتمكين ذوي الاحتياجات

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع بشأن توفير برامج تدريبية وتوعوية متخصصة تهدف الى تمكين وبناء قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة.

حضر مراسم التوقيع المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقيادات التنفيذية بمؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع.

و يتضمن البروتوكول التعاون في توعية المجتمع لما تمثله من أهمية كبرى في الوقاية من الأمراض، حيث يمكن تجنب نحو 60% من حالات فقدان السمع عند الأطفال من خلال التوعية اللازمة لذويهم حول أسباب ونتائج وكيفية التعامل مع الصم وضعاف السمع.

كما ينص البروتوكول على توفير دورات تدريبية من أجل تنمية مهارات أكثر من 5 آلاف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في عدة مجالات؛ وكذلك إطلاق 50 فيديو بلغة الإشارة يغطي معظم مجالات الصحة وكافة مناحي الحياة.



وأكد الدكتور عمرو طلعت،خلال اللقاء،أن البروتوكول يعكس اهتمام الوزارة بتمكين ودمج الأشخاص ذوي القدرات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات في إطار المساهمة في بناء الانسان المصري وهو الأمر الذي يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لبناء مصر الرقمية.

وأشار إلى الدور الحيوي لمبادرات المسئولية المجتمعية للشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو الأمر الذي يمثل مردودًا إيجابيًا على المواطنين، ورسالة تؤكد على أهمية عقد شراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لمجابهة التحديات التي تواجه المجتمع، مضيفًا أن الوزارة حريصة على رعاية مثل هذه المبادرات الإيجابية لما في ذلك من دور هام في تنمية المجتمع والاضطلاع بدعم أولوياته.



وبهذه المناسبة أعرب المهندس جمال السادات عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون، وأثنى على جهود وزارة الاتصالات والدور الذي تقوم به في مجال المسئولية المجتمعية وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن مؤسسة اتصالات تسعى من خلال هذا البروتوكول لتقديم قيمة مضافة جديدة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وبناء قدراتهم، معربًا عن ثقته في فريق العمل من الجانبين لتمثيل نموذج تعاون ناجح بين القطاعين الحكومي والخاص.



ويأتي هذا البروتوكول في إطار تعزيز التعاون القائم والمستقبلي مع مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع من خلال الاستفادة من قدراتها ومواردها الفنية لخدمة المجتمع، والتي يأتي على رأسها توفير البرامج التدريبية الهادفة إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وبناء قدراتهم، بالإضافة الى إطلاق حملات توعوية لذويهم عن أسباب ونتائج وكيفية التعامل مع الصم وضعاف السمع.



وأكدت الدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية،أن هذه الشراكة تأتي في إطار تفعيل استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو إفساح المجال لشركات القطاع الخاص العاملة بالقطاع لكي تلعب دورها في المشاركة والتنمية المجتمعية انطلاقًا من مسئولياتها الاجتماعية، خاصة في مجال تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم مجتمعيًا ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

ونوهت إلى أنها تتطلع إلى تعاون مثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية التي يتحقق من خلالها قيمة مضافة تعظم من قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.



من جانبه صرح المهندس حازم متولي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع قائلًا "نفخر اليوم بالإعلان عن وضع حجر زاوية جديد في تاريخ مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع مما يعزز من استراتيجية الاستدامة لدينا، وتؤكد إيماننا بأن تطور أي قطاع لن يحدث إلا بتكاتف القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني. حيث تحرص المؤسسة على الاستفادة من خبرات اتصالات مصر الممتدة والمميزة في مجال التكنولوجيا من أجل دعم وتطوير جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية كأحد الركائز الرئيسية في تنمية المجتمع.



جدير بالذكر أن شركة اتصالات مصر كانت أول من أطلق خدمات متكاملة لدعم التواصل بين الصم وضعاف السمع في مصر، وذلك من خلال طرح "خط رؤية" لاجراء المكالمات المرئية عبر الموبايل، كما خصصت اتصالات مصر فريق متكامل للدعم الفني بلغة الإشارة لخدمة أصحاب هذه الخطوط، كما قامت الشركة بتسخير إمكانياتها لخدمة العديد من القضايا في مجالي التكنولوجيا والصحة.





وشملت تلك البرامج على سبيل المثال وليس الحصر: مبادرة الماء أصل الحياة، وأخرى لدعم مرضى التوحد، كما حرصت اتصالات مصر على المشاركة بحملات فيروس C وحملة 100 مليون صحة وإطلاق القوافل الطبية المتخصصة وتعزيز الصحة والسلامة المدرسية.



وقع البروتوكول الدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية، والمهندس حازم متولي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع.

