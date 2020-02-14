أبرز تصريحات وزير التعليم هذا الأسبوع: وقف طباعة الكتب الورقية لطلاب المرحلة الثانوية قريبا.. واستبدال المجموع بالوزن النسبي في تنسيق دخول الجامعات.. وإجازة من الواجبات لتلاميذ النظام الجديد

وزير التعليم :

* لا صحة لوجود خطأ فادح على غلاف كتاب الإنجليزية 6 ابتدائي

* نتعامل مع بلاغات التحرش في المدارس بسرية تامة.. وتنتهي بعقوبات مشددة

*تعاقدنا من الآن على تابلت دفعة أولى ثانوي 2021 منعا لتأخر توزيعها العام القادم

أدلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالعديد من التصريحات الهامة على مدار الأسبوع.

فمع بداية الأسبوع الجاري ، كانت حالة من الغضب سادت موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد تداول خبر يزعم وجود خطأ فادح على غلاف كتاب اللغة الأجنبية الأولى للصف السادس الإبتدائي من العام الدراسي 2019-2020.

حيث استنكرت أم أحد الطلاب بمرحلة الصف السادس الابتدائي ما تم تواجده على الغلاف باللغة الإنجليزية تعني "جنس ابتدائي"، بدلًا من الصف السادس الإبتدائي.

وتابعت الأم "انظر أسفل الكتاب على السهم primary six بمعنى "جنس" بدلا من primary sex التي تعني 6 ابتدائي على غلاف الكتاب المذكور.

ومن جانبه ... أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد أن الكتاب الذي تم تداول صورته لا يخص وزارة التربية والتعليم.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد: لقد سئمنا من نفس الأسلوب المموج واندفاع البعض للتهجم على الدولة بلا أي تحقق من المصادر أو المرجعية.

وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا: نحن نناشد الرأي العام بعدم الانسياق وراء ما ينشر من شائعات مثيرة للبلبلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها ، مشيرًا إلى أن الاخبار الصحيحة الرسمية هي ما تنشر فقط عبر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ، و الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وكذلك الحساب الرسمي لوزير التربية والتعليم عبر فيسبوك.

كما تحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال الأسبوع الجاري عن وقائع التحرش التي يتعرض لها بعض تلاميذ المدارس، حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تهتم جدا بأي واقعة تحرش أو تنمر يتم الإبلاغ عنها، وتتعامل معها بسرية تامة دون إعلانها في وسائل الإعلام.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب: أن الهدف من عدم نشر تفاصيل الوقائع والإجراءات التي تطبق على مرتكبيها، هو الحرص على خصوصية أطراف تلك الوقائع

وأعلن وزير التربية والتعليم أن أي بلاغات بالتحرش أو التنمر والعنف يتم التحقق منها بمعرفة الشئون القانونية في الوزارة ، للتأكد من أنها ليست كيدية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن من يثبت قيامه بأي واقعة تحرش يتم فرض أقصى عقوبة عليه ، والتي تصل إلى حرمانه من ممارسة مهنة التعليم مرة أخرى.

وأضاف وزير التربية والتعليم : كل المدارس فيها أخصائيين اجتماعيين ، والوزارة تشدد مع بدء كل عام دراسي على تفعيل ادورهم بحيث يتعاملوا مع أي أزمات أو مشاكل يتعرض لها الطالب داخل المدرسة.

وأشار وزير التربية والتعليم أن الوزارة تهتم جدا بمحاربة ظواهر التحرش والتنمر وغيرها من الظواهر السلبية التي قد يتعرض لها الطالب داخل مدرسته ، وقال وزير التربية والتعليم : الاطفال يهمونا بشدة و نشجعهم ان يبلغونا بأي شئ سلبي يتعرضوا ليه في المدارس ونؤكد لهم أن شكواهم ستظل سرية ، ولكننا نرجو الا تكون الشكاوى و البلاغات كيدية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة ستهتم بفكرة توعية الطلاب بخطورة التحرش والتنمر والعنف المتبادل بين الطلاب والمعلمين واولياء الامور ، قائلا : نسعى لإستعادة هيبة المعلمين ، ولذا نحرص على اتاحة وسائل شرعية لتلقي الشكاوى التي تحتاج لخصوصية بحيث لا تنشر بشكل معلن الرأي العام

وأخيرا قال وزير التربية والتعليم : إن قانون التعليم الجديد يفرض عقوبات مشددة ضد مرتكبي وقائع التحرش والتنمر في المدارس.

كما شهد الاسبوع الجاري ، قيام وزير التربية والتعليم بالاعلان عن وقف طباعة الكتب الورقية لطلاب المرحلة الثانوية في السنوات المقبلة.

حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تقوم بطباعة الكتب الورقية لطلاب صفوف المرحلة الثانوية في السنوات القادمة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن قرار وقف طباعة الكتب الورقية يأتي على اعتبار أن طلاب المرحلة الثانوية العام القادم سيكون سيكون جميعهم معهم أجهزة تابلت .

وقال وزير التربية والتعليم : إن بنك المعرفة المصري متاحًا عليه منصة ادارة التعلم ، التي تتيح نسخ رقمية إلكترونية من المناهج المصرية المقررة على طلاب صفوف المرحلة الثانوية.

وأضاف وزير التربية والتعليم : لقد كلفنا شركات كثيرة جدا بتأليف محتوى رقمي يساعد على شرح كافة مناهج المرحلة الثانوية للطلاب بمختلف الطرق المكتوبة و التفاعلية والمصورة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن منصة ادارة التعلم على بنك المعرفة عليها أيقونة الدليل الدراسي ، يتم منها اختيار المادة المرغوب فيها ، لسيتم عرض كل المحتوى المتاح باللغتين العربية والانجليزية ، إلى جانب إمكانية عرض كتاب الطالب

كما تحدث وزير التربية والتعليم هذا الاسبوع عن بنك المعرفة المصري ، حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن بنك المعرفة المصري هو مكتبة فعلا ضخمة تستحق الاهتمام والفخر.

وقال وزير التربية والتعليم: إن بنك المعرفة المصري يعتبر كنزا من المعارف ينبغي على المصريين استكشافه ليتعلموا كيفية التعلم بالبحث والفهم وليس بالحفظ.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن كافة المصادر على بنك المعرفة المصري متاحة بشكل مجاني لجميع المصريين الموجودين على أرض مصر، وجميع المعلومات المتاحة عليها موثوق فيها وغير قابلة للشك حيث تم مراجعتها بالكامل.

وأعلن وزير التربية والتعليم، أن المصريين بدأوا فعلا يتفاعلون مع بنك المعرفة المصري، لافتا إلى أن حجم ما تم استهلاكه من بنك المعرفة من الشعب المصري حتى الآن يتمثل في قيام المصريين بتحميل أكثر من 300 مليون مصدر.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن هذا العدد من المصادر الذي تم تحميلها بشكل مجاني، في الدول الأخرى يتكلف الكثير، فالمصدر الواحد يتم تحميله مقابل 30 دولارا، وبالتالي ال300 مليون مصدر يتكلف 9 مليارات دولار، وبالتالي نؤكد أن وجود بنك المعرفة المصري وفر للمصريين مصادر معرفة عالمية بشكل مجاني وبالتالي وفرنا للمصريين مبالغ طائلة.

وبخصوص تابلت دفعة اولى ثانوي 2021 ، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه في يناير 2020، تم التعاقد على شراء دفعة تابلت جديدة لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي دفعة 2021، بحيث تكون جاهزة للتوزيع في موعدها العام الدراسي القادم.

وعن نظام التنسيق في نظام التعليم الجديد ، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن تنسيق الدخول للجامعات لطلاب الصف الثالث الثانوي وفق نظام التعليم الجديد، سيكون بالوزن النسبي وليس بالمجموع، بمعني كيف سيكون مستوى الطالب بين زملائه وليس حسب درجاته الفردية.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون مستوى الطالب المتميز يعادل 85% وهو أعلى مستوى، وهذا معناه أن كليات القمة سيكون القبول بها وفق هذا المستوى.

وبخصوص 4 ابتدائي .. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، إنه سيتم تفكيك منهج الباقة لمواد منفصلة في الصف الرابع الابتدائي في نظام التعليم الجديد.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه سيتم منح التلاميذ إجازة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع من الواجبات، ليمارس التلميذ حياته الطبيعية بالمجتمع، لافتا إلى أن النظام الجديد سيتغير بالرابع الابتدائي ولن يعود للشكل التقليدي الذي كان موجودا في النظام القديم.