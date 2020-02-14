استدعاء شريف إسماعيل و3 وزراء لجلسات البرلمان.. لجنة الزراعة تبحث أزمة تقنين الأراضي.. ودعم قصور الثقافة على مائدة الإعلام بحضور الوزيرة

3 مطالب برلمانية باستدعاء شريف إسماعيل ووزراء التنمية والثقافة والبترول

زراعة النواب تبحث المغالاة في أسعار تقنين وضع اليد على أراضى الدولة

إعلام البرلمان تطالب عبدالدايم بـ بيانات موثقة عن حجم المشروعات الثقافية

نائب البحيرة يطالب وزير البترول بتفاصيل عقد مشروع الألواح الخشبية





شهد الأسبوع الماضي، 3 مطالب من النواب لاستدعاء الدكتور شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، و3 وزراء هم: اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وأخيرا المهندس طارق الملا وزير البترول، للحضور بالبرلمان ومواجهة النواب خلال الجلسة المقبلة.





في البداية، طالب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، بعقد لقاء مع كل من الدكتور شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لبحث مشكلات المغالاة في أسعار تقنين وضع اليد على أراضى الدولة، ووضع حل جذرى لها بما يؤدى الى تطبيق القانون والحفاظ على مصلحة الدولة والمواطن.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء الماضي، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مجدى ملك وكيل لجنة الزراعة والنائب مرتضى العربى، بشأن مشكلات المغالاة في أسعار تقنين وضع اليد على أراضى الدولة.





وشدد الحصرى على ضرورة حسم الأزمة لمصلحة الدولة والمواطن في ذات الوقت، قائلا: "اخشى ان تتسبب في الإجراءات المتغيرة والمغالاة في الأسعار في تجاهل المواطنين لتطبيق القانون وتقنين أوضاعهم".





وزيرة الثقافة





كما قررت لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب استدعاء ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة للجنة لتقديم إيضاحات وبيانات موثقة عن حجم المشروعات الثقافية التى تقوم بها الوزارة فيما يخص إنشاء بيوت وقصور ثقافة جديدة أو استكمال المشروعات تحت التنفيذ، وذلك خلال أسبوع.





وأكدت اللجنة فى اجتماعها الأخير برئاسة النائب محمد شعبان -خلال مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النائبين برديس سيف عمران وفتحى الشرقاوى خاصة بإنشاء بيوت ثقافة بمحافظتى الوادى الجديد وكفر الشيخ- أنه سبق للجنة مناقشة ملف قصور الثقافة والتوسع فى إنشاء قصور وبيوت ثقافة جديدة فى محافظات مصر نظرا لأهميتها فى تنمية الفكر والتوعية وأوصت من قبل بإمداد اللجنة بالموقف الانشائى والتمويل المتاح إلا أن الوزارة لم تستجيب.





وزير البترول





تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب دائرة ادكو وأبو حمص بمحافظة البحيرة، عن تفاصيل توقيع عقد إنشاء مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة بمحافظة البحيرة بين الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب وشركة بتروجت المقاول العام للمشروع وتوقيع اتفاق بين الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب وشركة سيمبلكامب الألمانية المزودة للتكنولوجيا الخاصة بهذا المشروع.





جاء ذلك على هامش مؤتمر ومعرض ايجيبس 2020 والذى وقعته كل من المهندسة عزة سري رئيس شركة تكنولوجيا الأخشاب والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، بالإضافة إلى جاجورجان فيليبس مدير عام شركة سيمبلكامب الألمانية بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.





وللإجابة على هذا التساؤل، طالب زين الدين باستدعاء المهندس طارق الملا، متقدما ببيان عاجل في هذا الشأن للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية.





كما تساءل النائب: لماذا لم يتم الاستعانة بمقاولي مدينة ادكو فى انشاء هذا المصنع؟ وهل توقيع هذا العقد يخالف القانون خاصة انه تم بالأمر المباشر؟، مطالبا الحكومة بإرسال العقد للبرلمان للاطلاع عليه.