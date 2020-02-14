مدرب تونسي: الزمالك قادر على هزيمة الترجي في السوبر الإفريقي بشرط

سلط الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والخبير الكروي الضوء على حظوظ فريقى النادى الزمالك والترجي فى مباراة السوبر الإفريقي المقرر إقامتها فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الغرافة القطرى.





قال الدكتور جمال الحاجي لـ "صدى البلد": يدخل الترجي مباراة السوبر وفي البال خيبتي 2019 أمام الرجاء و2012 أمام المغرب الفاسي لكن في نسخة 2020 أمام الزمالك فإن كل الأشياء قد تغيرت وأبناء باب سويقة اليوم موجودين في صدارة الدوري التونسي بفارق مريح على جميع منافسيهم هذا إلى جانب مروره للدور الثاني من ابطال افريقيا متصدر لمجموعته بعد سلسلة قياسية حققها على مستوى أبطال افريقيا بـ 20 مباراة دون هزيمة قبل أن تطيح بها شبيبة القبائل الجزائري بعدما واجه الكناري بتركيبة شهدت عديد الغيابات.





وتابع: اليوم الترجي سيخوض السوبر أمام الزمالك بالتشكيل الأول للفريق الذي يشهد حضور مميز لعدة لاعبين الليبي حمدو الهوني و الايفواريين كوليبالي وابراهيما وتارا و الجزائريون بن ساحة والشتي وبن غيث وبدران دون نسيان تألق اللاعبون المحليون اليعقوبي والحارس معز بن شريفية وسامح الدربالي وطه ياسين الخنيسي وبن رمضان أذن كل الظروف مواتية اليوم لأبناء معين الشعباني بأن يكونوا على منصة التتويج خاصة إذا تمكن هذا الأخير من قراءة الزمالك كما ينبغي ويتفطن لنقاط القوة في الزمالك فيستطيع الحد منها وكذلك اللعب على نقاط الخلل في القلعة البيضاء.



