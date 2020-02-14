مدرب تونسي: الزمالك قادر على هزيمة الترجي في السوبر الإفريقي بشرط

سلط الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والخبير الكروي الضوء على حظوظ فريقى النادى الزمالك والترجي فى مباراة السوبر الإفريقي المقرر إقامتها فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الغرافة القطرى.
قال الدكتور جمال الحاجي لـ "صدى البلد": يدخل الترجي مباراة السوبر وفي البال خيبتي 2019 أمام الرجاء و2012 أمام المغرب الفاسي لكن في نسخة 2020 أمام الزمالك فإن كل الأشياء قد تغيرت وأبناء باب سويقة اليوم موجودين في صدارة الدوري التونسي بفارق مريح على جميع منافسيهم هذا إلى جانب مروره للدور الثاني من ابطال افريقيا متصدر لمجموعته بعد سلسلة قياسية حققها على مستوى أبطال افريقيا بـ 20 مباراة دون هزيمة قبل أن تطيح بها شبيبة القبائل الجزائري بعدما واجه الكناري بتركيبة شهدت عديد الغيابات.
وتابع: اليوم الترجي سيخوض السوبر أمام الزمالك بالتشكيل الأول للفريق الذي يشهد حضور مميز لعدة لاعبين الليبي حمدو الهوني و الايفواريين كوليبالي وابراهيما وتارا و الجزائريون بن ساحة والشتي وبن غيث وبدران دون نسيان تألق اللاعبون المحليون اليعقوبي والحارس معز بن شريفية وسامح الدربالي وطه ياسين الخنيسي وبن رمضان أذن كل الظروف مواتية اليوم لأبناء معين الشعباني بأن يكونوا على منصة التتويج خاصة إذا تمكن هذا الأخير من قراءة الزمالك كما ينبغي ويتفطن لنقاط القوة في الزمالك فيستطيع الحد منها وكذلك اللعب على نقاط الخلل في القلعة البيضاء.
وأضاف: من جهته سيكون الزمالك في قمة عطائه خاصة بعد الموسمين الأخيرين الذين تألق فيهما الزمالك لكنه لم يتمكن من التتويج محليا أو إقليميا والفارس الأبيض الذي يرجع آخر فوز له بكأس السوبر إلى سنة 2003 أمام الوداد المغربي والأبيض هذا الفريق العريق الذي غاب في السنوات الأخيرة على منصات التتويج الأفريقية بعدما كان من ابرز فرسان القارة وهو المتوج بكاس السوبر 3 مرات كاملة.
واستطرد: الزمالك الذي سيطور نقاط قوته أمام الترجي المتمثلة خاصة في هجومه المعزز لاعبين متألقين في قيمة أشرف بن شرقي ومصطفى محمد لكن في المقابل الزمالك يعي جيدا أن منصة التتويج ستمر من خلال معركة وسط الميدان خاصة في وجود لاعبين يمرون بفترة مميزة الإيفواري كوليبالي والجزائري بن غيث الذي تمر من اقدامه كل التمريرات الحاسمة دون نسيان حيوية اللاعب بن رمضان.
ولفت إلى أنه إذا ما تمكن الزمالك من السيطرة على منطقة الوسط وترويض لاعبي الترجي فإنه سيكون قادرا على التقدم في مناطق الترجي وربما استغلال قوة بنشرقي ومصطفى محمد وعلى طارق حامد والفرجاني ساسي أن يكونوا في مستوى عالي جدا للقدرة على كسب الثنائيات في وسط الميدان وخاصة تعطيل الهجمة الترجية المركزة وأيضا القدرة على دفع الهجوم الزملكاوي بتمريرات سريعة دقيقة في ظهر الدفاع التونسي.
وشدد على أن فريق الترجي سيكون وفيا لطريقة لعبه المعتمدة على الضغط العالي وخاصة الضغط المعاكس عند خسارة الكرة ومحاولة استرجاعها بسرعة وفاعلية كبيرتين وذلك لخنق المنافس في مناطقه في المقابل إذا كان لاعبو دفاع ووسط الزمالك قادرين على الصمود أمام هذا الضغط العالي والمتواصل دون أخطاء فإنهم سيكونون قادرين على المباغتة وخاصة استغلال المساحات الخلفية لدفاع الترجي وربما سيعتمد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك على الهجمة السريعة في عمق الترجي أو الهجمة المرتدة في الأروقة.
وأشار إلى أن مباراة السوبر اليوم ستكون من نصيب الفريق الذي سيكون الأكثر جاهزية بدنيا وذهنيا أمام حضور جماهيري سيكون قياسي لكن الاهم من هذا وذاك هو الفكر التكتيكي الذي ينتهجه كل مدرب وخاصة ردود الفعل دائما تكتيكيا أمام مجريات المباراة التي ستكون متقلبة جدا وستشهد فترات سيطرة وقوة متبادلة لكلا الفريقين لافتا إلى أن الفريق الذي يستغل تفوقه في فترة قوته هو الذي سيكون في النهاية متوجا بالأميرة الأفريقية.