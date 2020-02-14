نجوم الغناء يطرحون أغاني سينجل بـ عيد الحب.. كاظم الساهر وآمال ماهر ورامي صبري أبرزهم

حرص نجوم الغناء في الوطن العربي على طرح أغاني جديدة احتفالًا بعيد الحب الذى يوافق اليوم الجمعة 14 فبراير، وهنالك من قرر طرح الأغاني الرومانسية، بينما قرر البعض الآخر طرح الأغاني الحزينة، وكانت هذه هي أبرز الأغاني:





آمال ماهر





طرحت الفنانة آمال ماهر فيديو كليب أغنيتها الجديدة "ماتسبنيش" بمناسبة عيد الحب، أغنية ماتسبنيش كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي، ومن إنتاج شركة "فيولين"، والفيديو كليب تم تصويره في باريس مع المخرج العالمي نيهات أوداباسي.

وتقول كلمات الأغنية: "ماتسبنيش .. لحظة أعيش .. غير وأنا جنبك جوه في قلبك .. ماتسبنيش .. ماتقوليش .. وماتحكيش ..بس احضني وقرب مني .. ماتسبنيش .. خليني أعيش .. في زمان غير الزمان .. وديني لدنيا تانية أعيش معاك .. خدني بهواك أبعد مكان".





كاظم الساهر





قرر الفنان كاظم الساهر طرح أغنيته السنجل الجديدة "آه وآهين" فى عيد الحب.

الأغنية من ألحان الموسيقار الدكتور طلال ، وكلمات كاظم الساهر، الذي أشرف بنفسه على تسجيل وتجهيز الأغنية ، لتكون الأغنية هدية للجمهور العربي في عيد الحب .

وأعلن المنتج وليد منصور، عن إحياء الفنان كاظم الساهر حفل غنائي في مصر، بعد غياب 12 عامًا، عن إحياء الحفلات الغنائية في مصر.





هاني شاكر - ريهام عبدالحكيم





طرح كل من الفنان هاني شاكر، وريهام عبد الحكيم، ديو غنائيا جديدا بعنوان "عيد الحب" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب". احتفالًا بعيد الحب.

تقول كلمات الأغنية: "عيد الحب.. الإحساس بالحب..نعمه انا حاسس بيها .. حاجه تدفي القلب..وانا عايش معانيها .. أجمل لحظه لقلبي..لما بلاقي حبايبي .. واما بشوفهم جنبي..والفرحه في عنيهم .. طول ماحبيبتي معايا..بلقي الدنيا حكايه .. راحتي في صحبة وعيلة..لمابكون وسطيهم .. عيد الحب ده أجمل عيد.....احساس ومشاعر بتزيد .. عيد احلام في كل عام....حب يخلي الكل سعيد".

"عيد الحب" كلمات: احمد شتا، والحان وليد منير، توزيع و مكساج أسامة كمال، Digital distribution by IVAS.





رامي جمال





طرح الفنان رامي جمال، أغنية جديدة بعنوان "لقلبك سلام" عبر القناة الرسمية الخاصة بالشركة المنتجة على "يوتيوب"، وهي أغنية ضمن أغاني ألبوم "أنا لوحدي".

وتقول كلمات الأغنية: "بتدُور الدنيا والأيام .. ويفضل حلم من الأحلام .. مابيفارقش يوم قلبى ولقلبك سلام .. بحاول أنسى زى الناس .. بحاول أبدّل الإحساس .. وأشوفك بالعيون ذكرى مش نافع خلاص .. تعرف أنت الفُراق عمل إيه .. خلانى وحدى برجع أعيش أيامنا زمان من تانى عشان منساش .. اسأل أنت النجوم والليل تحكيلك عن دموع حد لو فى نهاية الكون هيجيلك".

"لقلبك سلام" كلمات أحمد عرفان، وألحان محمد أنيس، توزيع موسيقي و تسجيل غناء: أحمد المغربي، وجيتار مصطفى نصر - جاليليو، وميكساج كريم عبد الوهاب، وديجيتال ماستر توما.









رامي صبري

طرح الفنان رامي صبري اغنية جديدة بعنوان "حياتي مش تمام" عبر قناته الرسمية على موقع اليتويوب.





تقول كلمات الأغنية :"بروح كتير أماكن و اشوف ناس كتيرة .. ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام .. قاطعت خلاص معارفك ، وكل اللي عارفك .. ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام".





"حياتي مش تمام" كلمات عزيز الشافعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقى جلال الحمداوي.





حكيم



