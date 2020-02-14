نجوم الغناء يطرحون أغاني سينجل بـ عيد الحب.. كاظم الساهر وآمال ماهر ورامي صبري أبرزهم

حرص نجوم الغناء في الوطن العربي على طرح أغاني جديدة احتفالًا بعيد الحب الذى يوافق اليوم الجمعة 14 فبراير، وهنالك من قرر طرح الأغاني الرومانسية، بينما قرر البعض الآخر طرح الأغاني الحزينة، وكانت هذه هي أبرز الأغاني:
آمال ماهر
طرحت الفنانة آمال ماهر فيديو كليب أغنيتها الجديدة "ماتسبنيش" بمناسبة عيد الحب، أغنية ماتسبنيش كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي، ومن إنتاج شركة "فيولين"، والفيديو كليب تم تصويره في باريس مع المخرج العالمي نيهات أوداباسي.
وتقول كلمات الأغنية: "ماتسبنيش .. لحظة أعيش .. غير وأنا جنبك جوه في قلبك .. ماتسبنيش .. ماتقوليش .. وماتحكيش ..بس احضني وقرب مني .. ماتسبنيش .. خليني أعيش .. في زمان غير الزمان .. وديني لدنيا تانية أعيش معاك .. خدني بهواك أبعد مكان".
كاظم الساهر
قرر الفنان كاظم الساهر طرح أغنيته السنجل الجديدة "آه وآهين" فى عيد الحب.
الأغنية من ألحان الموسيقار الدكتور طلال ، وكلمات كاظم الساهر، الذي أشرف بنفسه على تسجيل وتجهيز الأغنية ، لتكون الأغنية هدية للجمهور العربي في عيد الحب .
وأعلن المنتج وليد منصور، عن إحياء الفنان كاظم الساهر حفل غنائي في مصر، بعد غياب 12 عامًا، عن إحياء الحفلات الغنائية في مصر.
هاني شاكر - ريهام عبدالحكيم
طرح كل من الفنان هاني شاكر، وريهام عبد الحكيم، ديو غنائيا جديدا بعنوان "عيد الحب" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب". احتفالًا بعيد الحب.
تقول كلمات الأغنية: "عيد الحب.. الإحساس بالحب..نعمه انا حاسس بيها .. حاجه تدفي القلب..وانا عايش معانيها .. أجمل لحظه لقلبي..لما بلاقي حبايبي .. واما بشوفهم جنبي..والفرحه في عنيهم .. طول ماحبيبتي معايا..بلقي الدنيا حكايه .. راحتي في صحبة وعيلة..لمابكون وسطيهم .. عيد الحب ده أجمل عيد.....احساس ومشاعر بتزيد .. عيد احلام في كل عام....حب يخلي الكل سعيد".
"عيد الحب" كلمات: احمد شتا، والحان وليد منير، توزيع و مكساج أسامة كمال، Digital distribution by IVAS.
رامي جمال
طرح الفنان رامي جمال، أغنية جديدة بعنوان "لقلبك سلام" عبر القناة الرسمية الخاصة بالشركة المنتجة على "يوتيوب"، وهي أغنية ضمن أغاني ألبوم "أنا لوحدي".
وتقول كلمات الأغنية: "بتدُور الدنيا والأيام .. ويفضل حلم من الأحلام .. مابيفارقش يوم قلبى ولقلبك سلام .. بحاول أنسى زى الناس .. بحاول أبدّل الإحساس .. وأشوفك بالعيون ذكرى مش نافع خلاص .. تعرف أنت الفُراق عمل إيه .. خلانى وحدى برجع أعيش أيامنا زمان من تانى عشان منساش .. اسأل أنت النجوم والليل تحكيلك عن دموع حد لو فى نهاية الكون هيجيلك".
"لقلبك سلام" كلمات أحمد عرفان، وألحان محمد أنيس، توزيع موسيقي و تسجيل غناء: أحمد المغربي، وجيتار مصطفى نصر - جاليليو، وميكساج كريم عبد الوهاب، وديجيتال ماستر توما.
رامي صبري
طرح الفنان رامي صبري اغنية جديدة بعنوان "حياتي مش تمام" عبر قناته الرسمية على موقع اليتويوب.
تقول كلمات الأغنية :"بروح كتير أماكن و اشوف ناس كتيرة .. ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام .. قاطعت خلاص معارفك ، وكل اللي عارفك .. ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام".
"حياتي مش تمام" كلمات عزيز الشافعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقى جلال الحمداوي.
حكيم
قرر حكيم طرح أحدث أغنياته "قلبي ياناس"، وهي اغنية رومانسية بمناسبة عيد الحب وهي من إخراج مازن نيازي وكلمات عصام حجاج والحان تامر حجاج وتوزيع ميدو مزيكا واسلام شيبسي من ألبومه الجديد "الرجل الصح"، على يوتيوب، الذي من المتوقع طرحه في الأسواق خلال الفترة القادمة.
"الراجل الصح" ألبوم متنوع يضم كافة ألوان الأغنيات، وحققت كل أغنياته نجاحات ضخمة عبر يوتيوب.
أماني الرياحي
أطلقت المطربة التونسية أماني الرياحي أجدد أغنياتها المصورة "نور الشمس في عيونك" على طريقة الفيديو كليب بمناسبة احتفالات عيد الحب.
وتبدأ أماني بهذه الأغنية انطلاقة غنائية جديدة في مشوارها مع بدايات 2020، بكشفها الغطاء عن ثاني أغنيات ألبومها الجديد "كيما الريح"، بعد قرابة العام من ظهور أول أغنياتها التى حملت اسم الألبوم، وتكتشف خلاله هويتها الموسيقية التى تتكل على تقديم روح سماعية تمزج بين الموسيقى الشرقية ولمسات من الموسيقى العالمية، وتغنت أماني خلال الأغنية الجديدة بألحانها، وكلمات الشاعرة التونسية زينب هداجي وتوزيع كريم غرياني والإعداد الموسيقي لأيمن العطواني، بينما أخرج الكليب أنيس بوخريص، وتم تصويره في موطنها بمدينة المحمدية في تونس.
هبة يوسف
أهدت المطربة الشابة "هبة يوسف"، أغنية تحمل اسم "ده جماله" بمناسبة عيد الحب اليوم، الجمعة الموافق 14 فبراير، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
وكانت المطربة هبة يوسف، قد أزاحت الستار عن أغنية لها ايضا خلال الآونة الأخيرة تحمل اسم "بديكم راية الله" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، تهديها إلى الشعب العراقي.
شذى
تستعد المطربة شذي لطرح أغنية جديدة بعنوان "أجمل أوقات" خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي سجلتها خصيصًا بمناسبة عيد الحب، والأغنية من كلمات محمد عاطف ومن الحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم ومن إنتاج شركة Sphinx Media Productions لمالكها المنتج محمد حامد.
والأغنية تم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت خالد سند، وأكد المنتج محمد حامد أن الأغنية تعتبر بمثابة مفاجأة للجمهور، وهو ما جعلهم يعلنون عن طرح الأغنية قبل عيد الحب بساعات قليلة، خاصةً وأن الأغنية لم تكن مرتبطة بمناسبة معينة، ولكن قرر كل من شذي والقائمون علي الأغنية أن يشاركوا جمهور شذى ب"أجمل أوقات" في عيد الحب لأن الأغنية تنتمي إلى نوعية الأغاني "الرومانسية".
مي كساب
قامت الفنانة مى كساب، بطرح أغنية "سنجل في عيد الحب"، بمناسبة عيد الفلانتين.
الأغنية من كلمات علي ومزاج ألحان وتوزيع أوكا، وإنطلقت عبر قناتها على موقع يوتيوب.
كانت مى كساب طرحت في 2019 ألبومها "أنا لسه هنا" والذى ضم 12 أغنية، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ومن أبرز الشعراء محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجى، أحمد المالكى، حسن عطية، أحمد مزوق، أما الملحنون فهم محمد يحيى، عزيز الشافعى، محمدى، رامى جمال، مدين، اورتيجا، وجميع أغنيات الألبوم من توزيع أوكا.
آية عبد الرؤوف
طرحت المطربة آية عبد الرؤوف فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "اخترت غيري" في عيد الحب، عبر القناة الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".
وتقول كلمات الأغنية :"انا عادى من غيرك هعيش .. اخترت غيري مع السلامة خلاص .. أنت بقيت بصراحه شىء ميهمنيش ... غيرك هقابل ياما انا فى الدنيا ناس .. يلا مع السلامه روح بقى للي شايفها لايقه عليك .. وبصراحه فعلا انا كده كتر خيري إني قبلت بيك".
"اخترت غيري" كلمات محمد حسن معوض، وألحان بدر مصطفى، وتوزيع أحمد عبد السلام، والفيديو كليب من إخراج أحمد علاء الجندي.