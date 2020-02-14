اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد.. فيديو

اقتحمت عناصر أمنية أماكن الاعتصام، مما أدى لوقوع اشتباكات، أصيب على إثرها عدد من المتظاهرين.

وذكرت وسائل الإعلام أن الاحتجاجات اندلعت كذلك في محافظة واسط وأن هناك اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين.

وتعد هذه المظاهرات عودة للاحتجاجات في العراق بعد فترة انقطاع تلت اغتيال أمريكا لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني في يناير الماضي، وقيام إيران بالرد باستهداف قاعدتين في العراق تتواجد بهما قوات أمريكية.

وتخرج المظاهرات احتجاجا على الفساد والمحسوبية في البلاد وتدني الخدمات وارتفاع غلاء المعيشة ، وضد التواجد الإيراني في العراق.