الأهلي يتعاقد مع لاعبة السلة الأنجولية إيتالي لوكاس

أكد رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، انتهاء إجراءات التعاقد مع الأنجولية إيتالي لوكاس، لاعبه نادي إنتر كلوب الأنجولي، لتدعيم الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بالنادي حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال رؤوف عبد القادر إن التعاقد مع اللاعبة جاء لنهاية الموسم الحالي فقط، بعد الإصابة التي تعرضت لها اللاعبة الأمريكية شاكيلا، خلال الفترة الماضية، في إطار خطة مجلس إدارة الأهلي.





برئاسة الكابتن محمود الخطيب لتدعيم جميع الفرق الرياضية المختلفة، بهدف تحقيق البطولات على كافة الأصعدة، بما يتلاءم مع طموحات وأحلام جماهير النادي.