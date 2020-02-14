AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يتعاقد مع لاعبة السلة الأنجولية إيتالي لوكاس

الجمعة 14/فبراير/2020 - 04:54 م
إيتالي لوكاس
إيتالي لوكاس
Advertisements
عبد الحكيم أبوعلم
أكد رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، انتهاء إجراءات التعاقد مع الأنجولية إيتالي لوكاس، لاعبه نادي إنتر كلوب الأنجولي، لتدعيم الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بالنادي حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال رؤوف عبد القادر إن التعاقد مع اللاعبة جاء لنهاية الموسم الحالي فقط، بعد الإصابة التي تعرضت لها اللاعبة الأمريكية شاكيلا، خلال الفترة الماضية، في إطار خطة مجلس إدارة الأهلي.

برئاسة الكابتن محمود الخطيب لتدعيم جميع الفرق الرياضية المختلفة، بهدف تحقيق البطولات على كافة الأصعدة، بما يتلاءم مع طموحات وأحلام جماهير النادي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دينا عمرو: سيدات الأهلي جاهز للفوز على إنتر كلوب والوصول للنهائي الإفريقي

علي هاشم: مباراة إنتركلوب مفتاح الفوز ببطولة إفريقيا

علي هاشم: سعيد بأداء لاعبات الأهلي.. ونتطلع للقب البطولة الإفريقية الموسم المقبل

جنة مصطفى: عدم التوفيق وراء ضياع اللقب الإفريقي

هالة مصطفى: أغلقنا الملف الأفريقي.. ونستعد لدوري المرتبط

رسميًا.. الأهلي يعلن التعاقد مع التونسي إسكندر زايد.. صور

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد سهير البابلي.. عدد زيجاتها وسر ارتدائها الحجاب واعتزال الفن

الأهلي يستضيف المصري البورسعيدي على ملعب المكس بالدوري.. اليوم

لأول مرة في مصر volkswagen تطرح سيارة مجهزة لأصحاب الاحتياجات الخاصة.. صور

هناكل إيه النهاردة.. فراخ بالفريك ومحشي بالبشاميل وسبانخ بالطشة.. والحلو: كيكة بكريمة جوز الهند

رضا عبد العال: عامل وحيد يساهم في فوز الزمالك على الترجي بـ السوبر الأفريقي

بنكهة جديدة.. طريقة عمل قهوة عيد الحب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض جديد في أسعار سيارات شيري chery اليوم في مصر.. صور

بنكهة جديدة.. طريقة عمل قهوة عيد الحب

من باريس.. درة تتألق بفستان أحمر في عيد الحب