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أخبار البلد

الملعونون في الأرض.. دجالون يتفنون في إيذاء البشر.. وشباب عين شمس يطهرون المقابر من الأعمال.. صور

الجمعة 14/فبراير/2020 - 05:38 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام _عدسة احمد بيسو
قلوب ضعيفة الإيمان، حل عليها غضب الله، وممارسات تهدف إلى إيذاء الغير وتحطيم حياتهم، الدجل والشعوذة عقابها عسير عند الذى لا يغفل ولا ينام، ولكن وسط هذا الظلام الدامس تأتي بقعة النور حيث قام بعض الشباب بتنظيف وتطهير المقابر التي دفنت فيها هذه الأعمال.

ورصدت كاميرا "صدى البلد" المبادرة التي أقامها الشباب: قام شاب يدعى "محمد بنجي" بعمل مبادرة لتطهير مقابر كفر فاروق بزهراء عين شمس وذلك فى جولة شارك فيها عدد من الشباب.

ولكن الشباب لم يقوموا بالبحث المتعمق أو فتح المقابر بداخلها حفاظًا على حرمه المتوفى. 

وتحتوي الأعمال التي عثروا عليها على أوراق متناثر عليها الدماء وصور لبطاقات شخصية وأقمشة مهترئة وأوراق منقوش عليها تعاويذ وصور شخصية لسيدات.

وناشد شباب زهراء عين شمس الدولة فى المساعدة على التطهير الشامل والعميق لهذه المقابر حتى لا يتأذى الناس بسبب آخرين.
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