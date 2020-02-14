925 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحي بالشرقية ورفع التغطية لـ54%

وقع اللواء مهندس شريف إبراهيم فارس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية والمهندس صلاح الدين محمد علي دغيدي مدير عام وعضو مجلس ادارة شركة ماتيتو أوفر سيز لميتد، عقد تصميم وتوريد وتركيب وتنفيذ ودعم التشغيل لمحطه معالجة مياه الصرف الصحي بسعه 12 ألف م3 /يوم بقرية سنيطه الرفاعيين-مركز فاقوس بتكلفة تقدر بـ 242.5 مليون جنيه مصري.





يأتي ذلك لخدمة تجمع قروي سنيطة الرفاعيين ويضم قري (سنيطة الرفاعيين – النوافعة –الرفاعيين – عرب درويش – النحاسين – جزيرة النص – النجيحي – ماشنجو الجزيرة وابونعيم) بمركز فاقوس.





وأوضح، فارس، أن حجم الاستثمارات في مجال الصرف الصحي بمركز فاقوس يقدر بنحو 925 مليون جنيه، مشيرا انه بعد الانتهاء من تنفيذ مشاريع الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة القومية والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي سترتفع نسبة تغطية الصرف الصحي من 16% الي ما يقرب من 54% من قري محافظ الشرقية.



