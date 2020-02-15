جامعة عين شمس في اسبوع ... كيفية التقديم لموقع التوظيف لمتحدثي اللغات بمشاركة كلية الألسن..استهلال الفصل الدراسي الثاني بسلسلة من الإجراءات ضد كورونا.. وفد من بوروندي يزور تجارة

- جامعة عين شمس تستهل الفصل الدراسي الثاني بسلسلة من الإجراءات ضد كورونا
- تعرف على كيفية التقديم لموقع التوظيف لمتحدثي اللغات بمشاركة ألسن عين شمس
- ابتكار وذكاء اصطناعي ونانو ..تعرف على محاور مؤتمر جامعات الجيل الرابع فى عين شمس
- تفعيل التعاون.. وفد من بوروندي يزور تجارة عين شمس
- أسبوع للتوعية بأمراض قلب الأطفال بمستشفى أطفال جامعة عين شمس
استهلت جامعة عين شمس برئاسة د. محمود المتيني، الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019/2020 بسلسلة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات الصحية الطارئة.
قال د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة استعدت منذ اليوم الأول لاستئناف الدراسة لتطبيق حزمة من الإجراءات الطبية مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذها، حيث باشر فريق مكافحة العدوى بالجامعة التابع للمستشفيات الجامعية مهامه بعمل مسح لقياس الحرارة لكل مرتادي الجامعة و ذلك على بوابات الحرم الجامعي الرئيسي وحرم كلية التجارة، كما أجرى الفريق توعية للطلاب بالطرق الصحيحة لغسل الأيدي و كيفية استخدام الماسك الطبي.
أضاف أن الجامعة بدأت تنظيم سلسلة من ندوات التوعية داخل الكليات، حيث شهدت أمس كلية التمريض فعاليات أسبوع التوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، ومن المقرر أن تعقد غد الثلاثاء الموافق 11 فبراير ندوة للتوعية بكلية الألسن وكلية الصيدلة و المدينة الجامعية طلبة.
أشار د. عبد الفتاح سعود إلى أن الجامعة كانت قد أصدرت يوم السبت الماضي بيان صحفيا للإعلان عن التوصيات الست التي نتجت عن الاجتماعات التنسيقية التي عقدت للتنسيق بين الجهات المعنية داخل الجامعة؛ لتحقيق أكبر قدر من الوقاية لمجابهة الظروف الصحية المستجدة حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.
تستعد شركة lingua talent ، التي تعد أول منصة إلكترونية في الشرق الأوسط لخدمة متحدثي اللغات بشكل متخصص لتوظيفهم، لتنظيم المؤتمر الأول للغات والسياحة في مصر،بالحرم اليوناني بالجامعة الامريكية، مطلع أبريل القادم، بمشاركة كلية الألسن بجامعة عين شمس كشريك تعليمي، إضافة إلي ٤٠ شركة من كبري الشركات الدولية في مجالات الترجمة، الإتصالات، التدريب، السياحه والطيران، وعدد من كليات اللغات في مصر منهم كلية الألسن بجامعة عين شمس، بحضور عدد من الخبراء ، المتخصصين والآكاديميين في مجال اللغات.
تعد lingua talent، إحدى الشركات الناشئة التي تم تأسيسها مطلع عام ٢٠١٩، تمتلك وتدير المنصة التجارية الأولى لتوظيف متحدثي اللغات، وتعد "لينجوا تالنت" رائدة في سعيها لإيجاد نقطة التقاء وتواصل بين الشركات و خريجي اللغات لتوفير وظائف بجودة عالية وتقليل معدلات البطالة في مصر، وفق توجهات الدولة المصرية خلال إستراتيجية ٢٠٣٠.
كما تقوم "لينجوا تالنت" بنتظيم المعارض وملتقيات التوظيف لخدمة طلبة وخريجي اللغات وتأهليهم وتقديمهم لسوق العمل، من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: https://www.facebook.com/linguatalenteg/
وفي هذا السياق تقوم "لينجوا تالنت" بعقد الشراكات الفاعلة مع الأطراف المعنيين وتقديم الاستشارات التوظيفية اللازمة لتحقيق أهدافها.
كذلك تقدم الشركة العديد من فرص التدريب والتطوير لمعامل اللغات وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات، بالتعاون مع خبراء متخصصين في سوق العمل، إضافة إلى الإستشارات الآكاديمية المتخصصة مع كبريات كليات اللغات في مصر على رأسهم كلية الألسن بجامعة عين شمس.
جدير بالذكر أنه يمكن التواصل للتسجيل في المؤتمر من خلال طرق الاتصال الرسمية:
الويب سايت: www.linguatalent.com & https://languagestourismjobs.events/
تستعد جامعة عين شمس لعقد المؤتمر العلمي التاسع بعنوان "الجيل الرابع من الجامعات بين الواقع والمأمول" في الفترة من 5- 9 إبريل 2020، بفندق الماسة بمدينة نصر لليوم الأول والثاني ودار الضيافة للجامعة وبعض قاعات الكليات لباقي أيام فعاليات المؤتمر.
وجامعات الجيل الرابع هو الهدف الجديد الذي تسعى اليه الجامعة إلى السير في ركابه، وتخطو نحو تحقيق هذا الهدف خطوات واسعة وجرئية.
و تدور محاور المؤتمر حول :
1- قطاع العلوم الطبية اكتشافات الأدوية الابتكار في الرعاية الصحية الجينات ، المعلوماتية الحيوية، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي.
٢- قطاع العلوم الاساسية الكيمياء الخضراء والزراعة الذكية المواضيع التي سيتم تغطيتها: الكيمياء والهندسة الكيميائية، تصميم المنتجات والعمليات، إزالة أو إدارة استخدام وتوليد المواد الخطرة، النظام الغذائي المائي والزراعة المائية، مفهوم إدارة الزراعة، التكنولوجيا الحديثة للمنتجات الزراعية، تطبيق جي بي إس ومسح التربة في الزراعة، إدارة البيانات، الإنترنت من تقنيات الأشياء، استراتيجيات التحكم الحيوي.
علم النانو والتقنية الحيوية المواضيع التي سيتم تغطيتها: المواد النانوية، تطبيقات تكنولوجيا النانو في المنتجات التجارية، الاستخدام في مستحضرات التجميل والمطهرات؛ استخدامها في تغليف المواد الغذائية والملابس والأجهزة المنزلية. السلامة البيئية والتنمية المستدامة المواضيع التي سيتم تغطيتها: جودة الهواء: الحد من التلوث الناجم عن المصادر المتنقلة والثابتة، ودعم سياسات الطاقة السليمة بيئيًا، وخفض معدلات نمو الطاقة، وحفظ الطاقة واستخدام الموارد المتجددة، وموارد المياه واستخدام الأراضي، وإدارة النفايات، والقضايا النووية، والتغيرات المناخية المتعلقة الإنتاج الحيواني والمحاصيل، التنوع البيولوجي في المساحات الطبيعية الزراعية، الحفاظ على النظم الإيكولوجية، الاستشعار عن بعد وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية.
التحفيز الحيوي وأجهزة الاستشعار والطاقة المتجددة المواضيع التي يتم تغطيتها: طاقة الرياح وطاقة المد والجزر، والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، والطاقة الحرارية الأرضية، وخلايا الوقود الهيدروجينية والوقود، والطاقة من الكتلة الحيوية والوقود الحيوي، وعلم الحركة الديناميكية الحرارية لعمليات التحفيز الحيوي، والتعديل الكيميائي أو الجيني للعوامل الحيوية، والتطورات في تجميد المحفز الحيوي، نشاط واستقرار المحفزات الحيوية في البيئات غير المائية والمتعددة المراحل، التطبيقات البيئية للحفز الحيوي. الرياضيات وعلوم الحاسب المواضيع التي سيتم تغطيتها: علوم وتحليلات البيانات، الرياضيات والإحصاء التطبيقي، الرياضيات الحاسوبية، النمذجة والتطبيق الرياضي، الرياضيات الطبية الحيوية والهندسية، النمذجة الحاسوبية والتطبيقات الإحصائية، المعلوماتية الحيوية.
3- قطاع العلوم الهندسية والتكنولوجية تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمن الإلكتروني الحوسبة السحابية الأتمتة والروبوتات الذكية إنترنت الأشياء (IoT) المعلوماتية الحيوية والتطبيقات الطبية الحيوية المحور: الطاقة المتجددة وتقنياتها الطاقة الشمسية الحرارية طاقة الرياح والمد والجزر والأمواج الكتلة الحيوية والطاقة الحيوية التطبيقات الميكانيكية والميكاترونكس في الطاقة المتجددة المحور: الهندسة البيئية تطبيقات التكنولوجيا الخضراء تقييم الأثر البيئي إدارة النفايات الصلبة والخطرة حل الهندسة البيئية للسيطرة على التلوث المحور : المدن المستدامة والتنمية الإقليمية البناء والهندسة المستدامة المشاريع الوطنية وأهداف التنمية المستدامة تخطيط المناظر الطبيعية والبيئة العمارة الخضراء والذكية المحور : المياه المستدامة إدارة الموارد معالجة مياه الصرف واستعادة الموارد إدارة جودة المياه موارد المياه المتجددة إدارة مرافق المياه.
4-قطاع العلوم الانسانية والاجتماعية والتربوية الاستثمار في جامعات الجيل الرابع جامعات الجيل الرابع ودورها في تحقيق التنمية المستدامة الشراكات الدولية ودورها في تطوير البحث العلمي وتنمية الإبتكار الإنسانيات واللسانيات وجامعات الجيل الرابع: الواقع والمأمول العلوم التربوية ومستقبلها في ظل جامعات الجيل الرابع نظم التعليم والتعلم في جامعات الجيل الرابع الدراسات البينية في جامعات الجيل الرابع نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد: رؤى وتطبيقات الشراكات المجتمعية ودورها في تنمية المجتمع الثقافة والفنون والآداب في ظل جامعات الجيل الرابع الإعلام وقضايا المجتمع بين الواقع والمأمول المهارات الحياتية لمجتمع جامعات الجيل الرابع.
استقبل الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس وفدا من دولة بوروندي ضم كل من الدكتور Dr Pontien Ndabashinze مدير المستشفى الجامعي في بوجمبورا CHUK) والدكتور Dr JOSEPH NYANDWI المدير العام بالمؤسسة الوطنية لأمراض الكلي بوزارة الصحة البوروندية.
حضر اللقاء، د ايمان عبد السلام منسق شعبة اللغة الفرنسية والسيد جييوم موريل Guillaume Morell المنسق الفرنسي لقسم الدراسة باللغة الفرنسية للشراكة بين كلية التجارة وجامعة بواتية الفرنسية، ود احمد بسيوني استاذ جراحة الأطفال مدير وحدة جراحة الأطفال بمستشفي عين شمس التخصصي ومنسق الزيارة.
استعرض الدكتور خالد قدري عميد الكلية ، اقسام الكلية وعدد طلابها، كما استعرض نظام الدراسة باللساعات المعتمدة باللغة الانجليزية وكذلك نظام الدراسة فى القسم الفرنسى والذي تمنح بموجبه الكلية شهادة مزدوجة بالتعاون مع جامعة بواتية الفرنسية، وبرنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية لمرحلة البكالوريوس.
كما استعراض برنامج الماجستير القائم حاليا بالتعاون بين كلية التجارة وجامعة بواتية الفرنسية والوكالة الفرانكوفنية. وأبدى الوفد الفرنسى رغبته فى تفعيل التعاون مع كلية التجارة فى مرحلة الدراسات العليا وخاصة برنامج الماجستير.
وفى نهاية اللقاء اهدى د خالد قدرى درع الكلية للوفد وأصطحبهم في جولة لقسم اللغة الفرنسية بالكلية.
تنظم وحدة قلب الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي بجامعة عين شمس، أسبوعا للتوعية بأمراض قلب الأطفال، خلال الفترة من ١٦ إلي ٢٠ من فبراير الجارى، تحت رعاية د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ود. أشرف عمر عميد كلية الطب ود. أيمن صالح مدير عام المستشفيات الجامعية.
يقام أسبوع التوعية تحت إشراف د. مصطفى الهدهد رئيس قسم طب الأطفال ود. منى الجنزوري رئيس وحدة القلب والصدر ود. علياء قطبي أستاذ طب الأطفال جامعة عين شمس مؤسس وحدة طب الأطفال.
تستمر فعاليات الأسبوع في الفترة من ١٦ إلي ٢٠ من فبراير الجارى، بهدف التوعية بطرق التعامل مع الطفل مريض القلب والعناية به من الجوانب الأمريكية والغذائية والنفسية، يشمل الأسبوع عدد من المحاضرات العلمية حول أمراض قلب الأطفال والتشخيص والعلاج والجراحات المختلفة.
اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي في البرمجة، والذي نظمته كلية الحاسبات والمعلومات ل ٤٠ من طلاب المدارس تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية وبتنظيم الدكتورة هالة مشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور تامر مصطفى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد مرعى مدير مركز الإستشارات وبحوث تكنولوجيا المعلومات.
أقيمت الدورات التدريبية المجانية فى البرمجة لعدد (٤٠ ) من طلاب إدارة غرب مدينة نصر التعليمية وإدارة البساتين ودار السلام التعليمية خلال أجازة نصف العام الدراسى، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين جامعة عين شمس ممثلة فى كلية الحاسبات والمعلومات ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
حضر الحفل الختامي للدورة التدريبية الأستاذ محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم ومدير مديرية تعليم القاهرة والأستاذ محمد الحسينى مدير عام الشئون المالية والإدارية بتعليم القاهرة والأستاذ عبد الرؤوف علام رئيس مجلس أمناء وآباء ومعلمي القاهرة، حيث تم إهداء درع من وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة للسيدة الأستاذة الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية وشهادات تقدير لكل من أ.د. هاله مشير والدكتور تامر مصطفى والدكتور محمد مرعى.
وقامت أ.د. نجوى بدر عميد الكلية بتوزيع شهادات تقدير لطلاب المدارس وأكدت أن الكلية تسعى لتحقيق المشاركة الفعالة لخدمة المجتمع ونشر الوعى والمعرفة لطلاب المدارس.