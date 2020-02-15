جامعة عين شمس في اسبوع ... كيفية التقديم لموقع التوظيف لمتحدثي اللغات بمشاركة كلية الألسن..استهلال الفصل الدراسي الثاني بسلسلة من الإجراءات ضد كورونا.. وفد من بوروندي يزور تجارة

كما تقوم "لينجوا تالنت" بنتظيم المعارض وملتقيات التوظيف لخدمة طلبة وخريجي اللغات وتأهليهم وتقديمهم لسوق العمل، من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: https://www.facebook.com/linguatalenteg/

وفي هذا السياق تقوم "لينجوا تالنت" بعقد الشراكات الفاعلة مع الأطراف المعنيين وتقديم الاستشارات التوظيفية اللازمة لتحقيق أهدافها.

كذلك تقدم الشركة العديد من فرص التدريب والتطوير لمعامل اللغات وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات، بالتعاون مع خبراء متخصصين في سوق العمل، إضافة إلى الإستشارات الآكاديمية المتخصصة مع كبريات كليات اللغات في مصر على رأسهم كلية الألسن بجامعة عين شمس.

جدير بالذكر أنه يمكن التواصل للتسجيل في المؤتمر من خلال طرق الاتصال الرسمية:

الويب سايت: www.linguatalent.com & https://languagestourismjobs.events/

تستعد جامعة عين شمس لعقد المؤتمر العلمي التاسع بعنوان "الجيل الرابع من الجامعات بين الواقع والمأمول" في الفترة من 5- 9 إبريل 2020، بفندق الماسة بمدينة نصر لليوم الأول والثاني ودار الضيافة للجامعة وبعض قاعات الكليات لباقي أيام فعاليات المؤتمر.





وجامعات الجيل الرابع هو الهدف الجديد الذي تسعى اليه الجامعة إلى السير في ركابه، وتخطو نحو تحقيق هذا الهدف خطوات واسعة وجرئية.

و تدور محاور المؤتمر حول :





1- قطاع العلوم الطبية اكتشافات الأدوية الابتكار في الرعاية الصحية الجينات ، المعلوماتية الحيوية، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي.

٢- قطاع العلوم الاساسية الكيمياء الخضراء والزراعة الذكية المواضيع التي سيتم تغطيتها: الكيمياء والهندسة الكيميائية، تصميم المنتجات والعمليات، إزالة أو إدارة استخدام وتوليد المواد الخطرة، النظام الغذائي المائي والزراعة المائية، مفهوم إدارة الزراعة، التكنولوجيا الحديثة للمنتجات الزراعية، تطبيق جي بي إس ومسح التربة في الزراعة، إدارة البيانات، الإنترنت من تقنيات الأشياء، استراتيجيات التحكم الحيوي.





علم النانو والتقنية الحيوية المواضيع التي سيتم تغطيتها: المواد النانوية، تطبيقات تكنولوجيا النانو في المنتجات التجارية، الاستخدام في مستحضرات التجميل والمطهرات؛ استخدامها في تغليف المواد الغذائية والملابس والأجهزة المنزلية. السلامة البيئية والتنمية المستدامة المواضيع التي سيتم تغطيتها: جودة الهواء: الحد من التلوث الناجم عن المصادر المتنقلة والثابتة، ودعم سياسات الطاقة السليمة بيئيًا، وخفض معدلات نمو الطاقة، وحفظ الطاقة واستخدام الموارد المتجددة، وموارد المياه واستخدام الأراضي، وإدارة النفايات، والقضايا النووية، والتغيرات المناخية المتعلقة الإنتاج الحيواني والمحاصيل، التنوع البيولوجي في المساحات الطبيعية الزراعية، الحفاظ على النظم الإيكولوجية، الاستشعار عن بعد وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية.





التحفيز الحيوي وأجهزة الاستشعار والطاقة المتجددة المواضيع التي يتم تغطيتها: طاقة الرياح وطاقة المد والجزر، والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، والطاقة الحرارية الأرضية، وخلايا الوقود الهيدروجينية والوقود، والطاقة من الكتلة الحيوية والوقود الحيوي، وعلم الحركة الديناميكية الحرارية لعمليات التحفيز الحيوي، والتعديل الكيميائي أو الجيني للعوامل الحيوية، والتطورات في تجميد المحفز الحيوي، نشاط واستقرار المحفزات الحيوية في البيئات غير المائية والمتعددة المراحل، التطبيقات البيئية للحفز الحيوي. الرياضيات وعلوم الحاسب المواضيع التي سيتم تغطيتها: علوم وتحليلات البيانات، الرياضيات والإحصاء التطبيقي، الرياضيات الحاسوبية، النمذجة والتطبيق الرياضي، الرياضيات الطبية الحيوية والهندسية، النمذجة الحاسوبية والتطبيقات الإحصائية، المعلوماتية الحيوية.





3- قطاع العلوم الهندسية والتكنولوجية تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمن الإلكتروني الحوسبة السحابية الأتمتة والروبوتات الذكية إنترنت الأشياء (IoT) المعلوماتية الحيوية والتطبيقات الطبية الحيوية المحور: الطاقة المتجددة وتقنياتها الطاقة الشمسية الحرارية طاقة الرياح والمد والجزر والأمواج الكتلة الحيوية والطاقة الحيوية التطبيقات الميكانيكية والميكاترونكس في الطاقة المتجددة المحور: الهندسة البيئية تطبيقات التكنولوجيا الخضراء تقييم الأثر البيئي إدارة النفايات الصلبة والخطرة حل الهندسة البيئية للسيطرة على التلوث المحور : المدن المستدامة والتنمية الإقليمية البناء والهندسة المستدامة المشاريع الوطنية وأهداف التنمية المستدامة تخطيط المناظر الطبيعية والبيئة العمارة الخضراء والذكية المحور : المياه المستدامة إدارة الموارد معالجة مياه الصرف واستعادة الموارد إدارة جودة المياه موارد المياه المتجددة إدارة مرافق المياه.





4-قطاع العلوم الانسانية والاجتماعية والتربوية الاستثمار في جامعات الجيل الرابع جامعات الجيل الرابع ودورها في تحقيق التنمية المستدامة الشراكات الدولية ودورها في تطوير البحث العلمي وتنمية الإبتكار الإنسانيات واللسانيات وجامعات الجيل الرابع: الواقع والمأمول العلوم التربوية ومستقبلها في ظل جامعات الجيل الرابع نظم التعليم والتعلم في جامعات الجيل الرابع الدراسات البينية في جامعات الجيل الرابع نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد: رؤى وتطبيقات الشراكات المجتمعية ودورها في تنمية المجتمع الثقافة والفنون والآداب في ظل جامعات الجيل الرابع الإعلام وقضايا المجتمع بين الواقع والمأمول المهارات الحياتية لمجتمع جامعات الجيل الرابع.



