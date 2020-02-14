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فن

بالصور.. منتدى نوت يكرم نساء أسوان ويختتم فعالياته

الجمعة 14/فبراير/2020 - 06:24 م
منتدي نوت يكرم نساء
منتدي نوت يكرم نساء أسوان
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شيري نبيل
اختتمت اليوم فعاليات منتدى نوت ضمن الدورة الرابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة وطرح منتدى "نوت" هذا العام عدة قضايا على المستوى العالمى والعربى والأفريقى من ضمنها، قضية تزويج الأطفال وكيفية تناولها فى الأفلام والحملات المجتمعية التى ساهمت فى التحرك الإيجابى تجاه هذه القضية. 

كما ناقش المنتدى التحديات التى تواجه النساء العاملات فى قطاع صناعة الأفلام، والتحديات التى تتعلق بالتنميط والصور الجندرية السلبية فى قطاع الأفلام، مع عرض نماذج مؤثرة وإيجابية لنساء عاملات فى قطاع صناعة الأفلام.

وقامت إدارة المنتدى برئاسة الدكتورة عزة كامل وبحضور السيناريست محمد عبد الخالق رئيس مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بتكريم نساء أسوان اللاتى ساهمن فى تحدى التنميط الذكورى وكذلك تغيير ثقافة المجتمع بشكل إيجابى تجاه قضايا المرأة، فضلا عن عرض أفلام متنوعة من بلدان مختلفة. 

وقامت أسرة منتدى نوت ونساء أسوان بإطلاق قسم للالتزام بمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي قالوا فيه: "نقسم نحن أسرة منتدى نوت رجالا ونساء بألا نمارس أي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات وأن نسعى لتحقيق المساواة الكاملة والمواطنة لكل نساء العالم من أجل أوطان ننعم فيها بالحرية والمساواة ومستقبل أفضل للبشرية وللأجيال القادمة".
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