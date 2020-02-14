تعرف على مزايا وخدمات موقع catr للخدمات الحكومية بـ الإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، عن إطلاق موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت بإسم "www.catr.gov.eg"، من أجل تطوير خدماتها للمواطن السكندري وزوار المدينة.





من جانبه قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الموقع الذي يأتي اختصارا لـ"Central Administration for Tourism & Resorts" يهدف لتقديم خدمات حكومية هي الأولى من نوعها بهدف ضمان حق المواطن وتقديم أفضل خدمة له خلال زيارته للإسكندرية.





وأضاف "رشاد"، إن الإدارة تستعد لإطلاق تطبيق على Google Play، للإعلان عن قائمة الأسعار التي اعتمدتها الإدارة مع المحال العامة والكافتريات التابعة لها، لتصبح تلك الأسعار في متناول يد المواطن.





وأوضح "رشاد"، أن هذا التطبيق ليتاح للجميع المقارنة بين الأسعار المعتمدة والأسعار المقدمة داخل تلك المنشآت، نظرا لما تلاحظ مؤخرا من انفلات الأسعار وكثرة الشكاوي وابتزاز بعض تلك المنشآت لروادها من خلال رفع الأسعار، وفرض رسوم إضافية بالمخالفة لقانون المحال العامة أو المغالاة في الأسعار، وذلك استغلالا لعدم دراية المواطن بقائمة الأسعار المعتمدة.





من جانبها تقدم "صدى البلد"، خلال السطور المقبلة، أهم المميزات التي سيقدمها الموقع بحسب ما أعلن عنه اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.





- ينقسم الموقع الالكتروني للإدارة المركزية للسياحة والمصايف إلى قسمين يختص الأول بـ"الكافيتريات المطاعم" ويسمح بالبحث عن أي منشأة ومعرفة أسعارها ومقارنتها بقيمة الفاتورة المقدمة.





- ويوفر الموقع خدمة تقديم الشكاوى، فضلا عن إمكانية التواصل مع إدارة الشكاوى بإدارة السياحة عن طريق الضغط على زر "أتصل بنا" والذي يحول المستخدم إلى الأرقام الهاتفية الخاصة بتلقي الشكاوى مباشرة، وينتقل المختصين لموقع الشكوى مباشرة.





- يساعد الموقع مستقبلا أصحاب المنشآت السياحية للتقدم بقوائم الأسعار وتجديدها عبر الموقع بدلا من الاعتماد على تقديم القوائم بشكل ورقي.





- يختص القسم الثاني بالشواطئ حيث يسمح الموقع بالبحث عن أي شاطئ ومعرفة كل المعلومات والأسعار الخاصة به، فضلا عن الحقوق والواجبات التي يحصل عليها الرواد مقابل التذكرة المدفوعة.





- يوفر الموقع أيضا لرواد الشواطئ إمكانية تقديم شكوى أو الاتصال بأرقام الشكاوى للإبلاغ عن أي مخالفات أو استغلال يتعرض له خلال تواجد بشواطئ الإسكندرية البالغ عددها 61 شاطئا.





-يعلن الموقع عن النشرات السياحية والتي يعرض من خلالها أهم المزارات السياحية بالمحافظة سواء كانت أثرية أو ترفيهية أو دينية من حيث موقعها وقيمة تذاكر الدخول ومواعيد الدخول وغيرها من المعلومات التي يحتاج إليها الزائر.





- كما يعرض الموقع أهم الأخبار الدورية والحملات اليومية والخدمات الجديدة التي تنفذها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فضلا عن طرحها عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك".