المتحدة للخدمات الإعلامية تكشف تفاصيل إطلاق أول قناة قرآن مصرية

قال المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة أعلنت أمس إنشاء قناة قرآن مصرية؛ موضحا أن القراء المصريين مشهورين في كافة أرجاء العالم، لذا كان يجب أن يكون هناك قناة مصرية لإعطاء فرصة لظهور أجيال جديدة قراء مصريين.





وأضاف صالح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مانشيت»؛ المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، والذي تقدمه الإعلامية « رانيا هاشم»، أن القناة سوف تعمل اكتشاف المواهب في تلاوة القرآن الكريم، وسوف تنظم المسابقات التي سوف يخرج منها جيل جديد من القراء المصريين ليجوبوا العالم كله.





وأكد صالح، أن القناة سوف تضيف قوة إلى الإعلام المصري، منوها أنه عقب البث التجريبي سوف يتم اذاعة القران الكريم ليل نهار، ولا يوجد خريطة للقناة.





وأشار صالح، أن اسم القناة «مصر القرآن الكريم»، لأنه اسم «مصر» يستحق أن يكون في قناة القرآن الكريم، وأن تكون قاصرة على القرآن الكريم.





ولفت صالح، أنه القناة سوف تبث ايضا في امريكا واستراليا بالإضافة إلي الدول التي يغطيها النايل سات.