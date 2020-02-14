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فن

بفستان جذاب.. شاهد كيف احتفلت سارة نخلة بعيد الحب

الجمعة 14/فبراير/2020 - 07:36 م
سارة نخلة
سارة نخلة
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محمد بدران
احتفلت الفنانة السورية سارة نخلة ، بعيد الحب بإطلالة جديدة تعبر عن إحيائها مناسبة عيد الحب الذي يتزامن قدومه يوم 14 فبراير من كل عام.

ونشرت سارة على حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، اليوم الجمعة، صورة وهي ترتدى فستانا جذابا باللون النبيتي واكتفت بالتعليق على الصور بتهنئة متابعيها قائلة: "‏عيد حب سعيد يا أصدقائي الرائعين".

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة سارة نخلة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.


وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.


بفستان جذاب.. شاهد كيف احتفلت سارة نخلة بعيد الحب
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