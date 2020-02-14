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رياضة

بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي.. بن شرقي يتصدر تويتر.. ومغردون: يستحق لقب بن قلبي

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:01 م
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
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محمد بدران
تصدر هاشتاج "بن شرقى" لاعب فريق الزمالك تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر، عقب حصول الزمالك على كأس السوبر الأفريقي وتألقه وإحرازه هدفين  فى مرمى فريق الترجي التونسي الذى انتهت بنتيجة 1-3 والتى اقيمت باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكانت التعليقات كالتالى:

‏أداء ونتيجة وروح وكل حاجة حلوة
ونقول ونعيد ونقول اللعيبة الدولية بتفرق
محظوظين بيك يا بن شرقي.

‏بن شرقى يستحق لقب بن قلبى🌸🌸😍🕺.

‏بن شرقي عظمة ما بعدها عظمة.. 😌🔥.

‏جماعة اللي عايز قلبي بعد كده هيلاقيه مع بن شرقي.

‏بن شرقي مرة و اتنين و مليون❤️❤️❤️❤️❤️❤️.

تغلب فريق الزمالك على الترجي بنتيجة ٣_ ١ في المباراة التى أقيمت بينهما في إطار كأس السوبر الأفريقي باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة فى عيد الحب.


تقدم يوسف أوباما للزمالك ثم أدرك عبد الرؤوف بن غيث للترجى وأضاف أشرف بنشرقي الهدف الثاني والثالث للأبيض.


وواجه الزمالك الترجي التونسي في 6 مواجهات سابقة بالمسابقات الأفريقية، حقق خلالهما الزمالك الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وخسر في لقاء وحيد.


وخاض الزمالك اللقاء باعتباره بطلا لمسابقة الكونفدرالية الموسم الماضي، بينما لعب الترجي المباراة باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا.
بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي.. بن شرقي يتصدر تويتر.. ومغردون: يستحق لقب بن قلبي
بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي.. بن شرقي يتصدر تويتر.. ومغردون: يستحق لقب بن قلبي
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