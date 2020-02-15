بدء برنامج قوافل مشواري لشباب المدارس والجامعات بسيناء



ويشرف على التنفيذ الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب برئاسة منال يوسف ، والإدارة العامة للتدريب برؤاسة منال جمال، ومنسق عام مشواري بالوزارة الدكتور عمرو فاروق.

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب بالمحافظة ، ان المستفيدين من القوافل ،طلبة جامعة العريش بكليات تجارة - زراعة - ثروة سمكية - اقتصاد منزلي بجامعة العريش، الي جانب طلبة المدارس بمديرية التربية والتعليم بمدارس أحمد عسكر الثانوية والالفي الثانوية والشهيدة نهال كمال الصناعية.وكذلك عدد من الشباب من محتلف مراكز الشباب.تبدأ القوافل اعتبارا من غدا السبت الموافق ١٥ فبراير ٢٠٢٠ حتى ٢١ فبراير ٢٠٢٠ م ، بمشاركة مدربين ماستر معتمدين من وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف.ويستفيد من القوافل ٧٠٠ شاب وفتاه من شباب المحافظة ، وسيحصل المتدربين على شهادة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف.