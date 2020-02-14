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الخارجية: نتوقع إحضار أمريكا صيغة موضوعية لإنهاء اتفاق سد النهضة.. فيديو

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:47 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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عبد الخالق صلاح
قال سامح شكري وزير الخارجية،  إن الجانب الأمريكي استمع إلي رؤى الدول الثلاث ووافقوا على صياغة الاتفاق النهائي بمكونيه الفني والقانوني لسد النهضة وطرحه في غضون أسبوع.

وأضاف شكري من واشنطن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي ام سي»، المذاع على فضائية «دي ام سي» ويقدمه الإعلامي «رامي رضوان»، أنه في حالة وجود ملاحظات سيتم وضعها في الاعتبار؛ لافتا إلى أن البنك الدولي والجانب الأمريكي يسعيان إلى اتفاق عادل ومنصف فيه مراعاة المصالح المائية المصرية وتحقيق التنمية الاثيوبية.

وأكد شكري، أنه لا يوجد حديث عن خلافات أو ملاحظات جوهرية في صياغة الاتفاق بشأن السد وكافة الملاحظات شكلية، وبمجرد الاتفاق أو عدمه، سيتم عقد جلسة أخيرة لمناقشة الأمور الخلافية.

وتابع شكري: «نتوقع أن يأتي الجانب الأمريكي بصيغة موضوعية لانهاء الاتفاق حول سد النهضة». 

واستطرد شكري: « بعد التوقيع من كافة الأطراف على السد يصبح الاتفاق ملزما برعاية دولية للجميع». 
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