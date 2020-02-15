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حوادث

حبس مسئول مصنع للمستلزمات الطبية لإدارته دون ترخيص

السبت 15/فبراير/2020 - 05:58 ص
المستلزمات الطبية
المستلزمات الطبية المضبوطة
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اسلام مقلد
قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس مسئول عن مصنع لانتاج وتصنيع المستلزمات الطبية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لادارته المصنع دون ترخيص.

وكان ضباط مباحث إدارة التموين بالقاهرة، قد تمكنوا من ضبط المسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع المستلزمات الطبية بالحي السادس الهضبة الوسطى ـ دائرة قسم شرطة المقطم؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص.

وتبين من التحريات وجمع المعلومات قيام المتهم بتصنيع المستلزمات الطبية مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعثر بداخل المصنع على ٣٠ ألف قطعه ( مفارش، قفازات عمليات،, شاش ) والمستخدمين فى العمليات الجراحية و ٢٠ ألف متر شاش طبي و ١٢ الف دبل فيس لاصق وأدوات تصنيع ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها .

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط ، اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها المتقدم.

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