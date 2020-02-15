حبس مسئول مصنع للمستلزمات الطبية لإدارته دون ترخيص

قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس مسئول عن مصنع لانتاج وتصنيع المستلزمات الطبية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لادارته المصنع دون ترخيص.





وكان ضباط مباحث إدارة التموين بالقاهرة، قد تمكنوا من ضبط المسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع المستلزمات الطبية بالحي السادس الهضبة الوسطى ـ دائرة قسم شرطة المقطم؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص.





وتبين من التحريات وجمع المعلومات قيام المتهم بتصنيع المستلزمات الطبية مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .





وعثر بداخل المصنع على ٣٠ ألف قطعه ( مفارش، قفازات عمليات،, شاش ) والمستخدمين فى العمليات الجراحية و ٢٠ ألف متر شاش طبي و ١٢ الف دبل فيس لاصق وأدوات تصنيع ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها .





وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط ، اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها المتقدم.



