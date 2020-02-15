هانى حتحوت: الأداء الفردي للاعبى الأهلى عوض غياب الجماعية ..فيديو





وأضاف هانى حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، إن الأهلي تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف، رغم ندرة الفرص التى لاحت له بالمباراة، وهذا يحسب للفريق الأحمر.





وأشار هانى حتحوت، إن التغييرات التى أجراها رينيه فايلر، رجحت كفة الأهلى، خاصة فى الشوط الثاني، الذي سيطر المصري فيه، على أغلب فتراته.





وأوضح هنى حتحوت، إن الأداء الفردي فى مباراة اليوم، نجح في تعويض الأداء الجماعى، الذى لم يظهر به الأهلى بشكل جيد.

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن الأهلى حقق فوزا كبيرا على المصري البورسعيدي، فى المباراة التى جرت مساء الجمعة بالدوري الممتاز .