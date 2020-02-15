فى اليوم العالمي لسرطان الأطفال.. تعرف على أسباب الإصابة به

تحتفل منظمة الصحة العالمية اليوم باليوم العالمى لسرطان الأطفال، وبحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية فإن 80% من الأطفال المصابين بالسرطان يعيشون فى الدول النامية، وتزيد مخاطر الإصابة لدى الأطفال الرضع، وهناك 12 نوعًا للإصابة بسرطان الأطفال، ويعتبر اللوكيميا المعروف باسم سرطان الدم وسرطان الدماغ من أشهر أنواع السرطانات التى تصيب الطفولة .
كشفت منظمة الصحة العالمية عن أسباب إصابة الأطفال بالسرطان وهي عبارة عن الأتي :
الأسباب :
• الأسباب غير معروفة، ولكن توجد بعض الحالات مرتبطة بمتلازمة داون أو غيرها من التشوهات الكروموسومية.
• التقدم في السن لدى الوالدين قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الطفولة.
• العدوى الفيروسية كسرطان الكبد (التهاب الكبد ب) وفيروس نقص المناعة البشري (HIV).
• التعرض للمواد المشعة المؤينة في الطفولة قد يعرض الطفل للسرطان، خاصة سرطان الدم.