AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فى اليوم العالمي لسرطان الأطفال.. تعرف على أسباب الإصابة به

السبت 15/فبراير/2020 - 01:03 ص
فى اليوم العالمي
فى اليوم العالمي لسرطان الأطفال.. تعرف على أسباب الأصابة به
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
تحتفل منظمة الصحة العالمية اليوم باليوم العالمى لسرطان الأطفال، وبحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية فإن 80% من الأطفال المصابين بالسرطان يعيشون فى الدول النامية، وتزيد مخاطر الإصابة لدى الأطفال الرضع، وهناك 12 نوعًا للإصابة بسرطان الأطفال، ويعتبر اللوكيميا المعروف باسم سرطان الدم وسرطان الدماغ من أشهر أنواع السرطانات التى تصيب الطفولة .

كشفت منظمة الصحة العالمية عن أسباب إصابة الأطفال بالسرطان وهي عبارة عن الأتي :

الأسباب :

• الأسباب غير معروفة، ولكن توجد بعض الحالات مرتبطة بمتلازمة داون أو غيرها من التشوهات الكروموسومية.

• التقدم في السن لدى الوالدين قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الطفولة.

• العدوى الفيروسية كسرطان الكبد (التهاب الكبد ب) وفيروس نقص المناعة البشري (HIV).

• التعرض للمواد المشعة المؤينة في الطفولة قد يعرض الطفل للسرطان، خاصة سرطان الدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعراض الإصابة بسرطان الرئة.. 8 علامات تؤكد سرطان الرئة والأطعمة المالحة تصيب المعدة

عوامل وراثية وبيئية.. أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بـ اللوكيميا

عوامل وراثية وبيئية وراء الإصابة بسرطان الدم.. 9 أعراض خطيرة تنذر بـ اللوكيميا ونزيف الأنف أبرزها.. النوع الثالث يصيب الأطفال.. وبهذه الطريقة يتم التعامل وعلاج المرض

تحت شعار أنا وسأفعل.. العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان غدا

في اليوم العالمي له.. سرطان الثدي لا يقتصر على النساء.. تعرف على أعراض وأسباب الإصابة به.. وتأخر سن الزواج يزيد من حدوثه.. وبهذه الطريقة يتم تشخيصه وعلاجه

ترشيحاتنا

وزير الخارجية: اتفاق نهائي حول سد النهضة قبل نهاية فبراير الجارى

دقيقة و50 ثانية .. أوباما يضرب الترجي التونسي بالهدف الأول

الأهلي يهنئ الزمالك على الفوز بالسوبر الأفريقي

كهربا يتلاعب بمدافعي المصري.. وأجاي يضيف الهدف الثاني للأهلي

عمرو يوسف: المطربة بوسي خدتني في طريق الانحراف

عاجل.. الصحة تحذر أولياء الأمور من إعطاء أطفالهم "ماسكات"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"بوكيه الدجاج".. فكرة غير تقليدية للاحتفال بـ الفلانتين.. شاهد

صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا

كاميرا مراقبة منزلية توثق عملية سرقة سيارة مرسيدس في أقل من دقيقة.. شاهد