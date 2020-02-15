فى اليوم العالمي لسرطان الأطفال.. تعرف على أسباب الإصابة به

تحتفل منظمة الصحة العالمية اليوم باليوم العالمى لسرطان الأطفال، وبحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية فإن 80% من الأطفال المصابين بالسرطان يعيشون فى الدول النامية، وتزيد مخاطر الإصابة لدى الأطفال الرضع، وهناك 12 نوعًا للإصابة بسرطان الأطفال، ويعتبر اللوكيميا المعروف باسم سرطان الدم وسرطان الدماغ من أشهر أنواع السرطانات التى تصيب الطفولة .





كشفت منظمة الصحة العالمية عن أسباب إصابة الأطفال بالسرطان وهي عبارة عن الأتي :



