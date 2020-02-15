قبل افتتاحها بساعات.. شاهد.. آخر تجهيزات أنفاق مشاة الجيزة

تفتتح اليوم السبت محافظة الجيزة، انفاق مشاه ميدان الجيزة بعد تطويرها، في إطار خطة محافظة الجيزة لتطوير الإنفاق والميادين الرئيسية للحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة.





ووفقا لبيان محافظة الجيزة فإنه من المتوقع أن يشارك في افتتاح مشروع انفاق مشاه ميدان الجيزة، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربي.





ويأتي مشروع تطوير أنفاق مشاة ميدان الجيزة كأحد المشروعات الحضارية التي تشهدها المحافظة، وضمن الخطة المتكاملة لتطوير منطقة ميدان الجيزة والتي شهدت تغيرًا حضاريًا بالكامل، والذي جاء تطويره تسهيلا على مستخدميه وحفاظا على الاستثمارات التى تم إنفاقها بالنفق.



