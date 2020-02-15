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رياضة

محمود علاء: السوبر الإفريقي لن يكون البطولة الأخيرة لنا .. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 06:11 ص
محمود علاء
محمود علاء
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محمد رشاد
أكد محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن بطولة كأس السوبر الإفريقي لن تكون الأخيرة التي يفوز بها الفارس الأبيض.

وكان الزمالك قد نجح في اقتناص بطولة كأس السوبر الإفريقي التي أٌقيمت مباراته في قطر، على حساب الترجي  التونسي  بفوزه بثلاثية مقابل هدف.

وقال محمود علاء في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الزمالك": "نتعهد للجمهور ومجلس إدارة الزمالك أن هذه البطولة لن تكون الأخيرة للزمالك هذا الموسم ، هناك بطولة أخرى بعد 4 أيام نستطيع تحقيقها واسعاد جماهير الزمالك".

وأردف: "أشكر مجلس الإدارة على دعمنا في كل الاوقات ومساندتهم لنا ، نستطيع اسعاد جماهير الزمالك وهم الأكبر في الوطن العربي بالإمارات".

يذكر، أن الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري مساء الخميس المقبل بالإمارات.
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