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رياضة

شبان قنا يعسكر بأسيوط لمواجهة ديروط

السبت 15/فبراير/2020 - 02:45 ص
فريق شبان قنا
فريق شبان قنا
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رباب الهوارى
قرر الجهاز الفنى لفريق شبان قنا بقيادة كمال الزين ،المدير الفنى للفريق ،السفر إلي محافظة أسيوط السبت، عقب تأديتهم المران الأخير، للدخول في معسكر قبل مواجهة فريق ديروط  ضمن الجولة الخامسة عشر بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد. 

وصرح "كمال الزين" المدير الفني للفريق بأنه قرر الدخول في معسكر بمحافظة أسيوط والمبيت بها حتى موعد اللقاء الذي مقرر له الأحد، استعدادا لمواجهة فريق ديروط  بالقسم الثانى. 

يدخل شبان قنا اللقاء بعد الفوز في الجولة الماضية علي فريق الإعلاميين بهدف للاشئ ، وكذلك يدخل فريق  ديروط اللقاء بعد الفوز بثنائية علي فريق طهطا.

يحتل فريق شبان قنا المركز الرابع برصيد 26  نقطة، بينما فريق ديروط يحتل المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط. 

وانتهي لقاء الفريقين بالدور الأول بفوز فريق شبان قنا بهدف نظيف  ،في اللقاء الذي أقيم على ملعب شبان قنا.
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