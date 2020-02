سابع بطولة مع الزمالك.. شاهد رسالة ابوجبل للجمهور ومجلس الإدارة بعد التتويج بالسوبر

View this post on Instagram

الحمد لله سابع بطولة ليا في ناديا نادي الزمالك بيتي وطني عشقي الاول والاخير اول بطولة قارية وان شاء الله مش اخر بطولة بشكر ربنا سبحانه وتعالا ثم ابويا وامي ثم مجلس الادارة وزملائي الاعبين شكرا مستر كارتيرون علي كل الدعم ال ادتهوني ومدربي عمرو عبد السلام علي الثقة شكرا جمهور الزمالك العظيم دمتم سند لنا للمالكي العظيم🇦🇹🇦🇹🇦🇹🇦🇹🇦🇹