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رياضة

سابع بطولة مع الزمالك.. شاهد رسالة ابوجبل للجمهور ومجلس الإدارة بعد التتويج بالسوبر

السبت 15/فبراير/2020 - 02:49 ص
محمد ابو جبل
محمد ابو جبل
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محمد بدران
وجه محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك، تهنئة خاصة لزملائه ولجماهير الزمالك، بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي، على حساب الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة في استاد الغرافة بقطر.

ونشر ابو جبل صور عبر حسابه على"انستجرام" وعلق قائلًا "الحمد لله سابع بطولة ليا مع نادي الزمالك بيتي وطني عشقي الاول والاخير أول بطولة قارية وان شاء الله مش اخر بطولة بشكر ربنا سبحانه وتعالى ثم ابويا وامي ثم مجلس الإدارة وزملائي اللاعبين شكرا مستر كارتيرون علي كل الدعم ال ادتهوني ومدربي عمرو عبد السلام علي الثقة شكرا جمهور الزمالك العظيم دمتم سند لنا للمالكي العظيم🇦🇹🇦🇹🇦🇹🇦🇹🇦🇹"

وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة فى تاريخه، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 - 1.

تقدم يوسف أوباما للزمالك ثم أدرك عبد الرؤوف بن غيث للترجى وأضاف أشرف بنشرقي الهدف الثاني والثالث للأبيض.

وواجه الزمالك الترجي التونسي في 6 مواجهات سابقة بالمسابقات الأفريقية، حقق خلالهما الزمالك الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وخسر في لقاء وحيد.

وخاص الزمالك اللقاء باعتباره بطلا لمسابقة الكونفدرالية الموسم الماضي، بينما لعب الترجي المباراة باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا.


سابع بطولة مع الزمالك.. شاهد رسالة ابوجبل للجمهور ومجلس الإدارة بعد التتويج بالسوبر
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