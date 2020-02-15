إسلام قرطام يعلن استضافة مصر لمستر أوليمبيا منتصف مارس

قرطام: أخيرا مستر أوليمبيا في مصر ووزارة الرياضة قالت كلمتها





اسلام قرطام: لا أفكر في رئاسة اتحاد كمال الاجسام ومشغول بدعم الشباب وستريت وورك اوت





في مفاجأة جديدة لعشاق رياضات كمال الأجسام، أعلن إسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد استضافة مصر لمهرجان مستر أوليمبيا المؤهل للمشاركة في البطولة الأكبر بالعالم، التي تقام كل عام في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ أكد قرطام أن المهرجان سيقام في منتصف شهر مارس المقبل لأول مرة في مصر.





وعقدت مؤسسة كوسكواد مؤتمرًا صحفيًا ، بالمركز الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر، على هامش فعاليات المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية برعاية وزارة الشباب والرياضة، بحضور عدد كبير من لاعبي ومدربي وعشاق رياضات كمال الأجسام، الذين طالبوا من قبل بإقامة مهرجان مستر أوليمبيا في مصر.





وخلال المؤتمر الذي قام بتقديمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، تم الإعلان عن استضافة مصر للحدث الكبير الذي ينتظره عشاق ولاعبو كمال الأجسام، والتأكيد على أن إقامة المهرجان في مصر سيدعم السياحة الرياضية التي تعد واحدة من أهم أهداف مؤسسة كوسكواد المهتمة بالرياضات البدنية الخاصة بكمال الأجسام والفيزيك والكلاسيك فيزيك، أو رياضة "ستريت وورك أوت" التي يرأس إسلام قرطام اتحادها المصري.





وشهد المؤتمر استعراض مشوار كوسكواد في رياضات كمال الأجسام، ومشاركة الفريق باثنين من لاعبيه في نسخة مستر أوليمبيا الأخيرة التي أقيمت في سبتمبر من العام الماضي، في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.





وأكد إسلام قرطام أن استضافة مصر لبطولة مستر أولمبيا، حدث تاريخي بكل المقاييس، الهدف من ورائه جلب الحدث الأكبر في رياضة كمال الأجسام إلى مصر، والتخفيف من عناء السفر والتنقل والأعباء المالية على اللاعبين من ناحية، ودعم السياحة الرياضية في البلاد من ناحية أخرى.





وأضاف قرطام، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي، أن "مصر قادرة دائمًا على استضافة مثل هذه البطولات الكبرى، والبطولة ستجذب أعدادًا كبيرة للمشاركة فيها، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة في التنمية والازدهار".





وتابع: "للحصول على تنظيم البطولة عرضنا الموضوع على وزارة الشباب والرياضة، وبحثوا الأمر قانونيًّا، وأخذنا الموافقات وسط ترحاب واهتمام شديد من الجهات المعنية، وعشاق ومحبي كمال الأجسام في مصر"، ورفض قرطام الرد على الهجوم الذي تعرض له في الفترة الأخيرة من جانب عادل فهيم، رئيس اتحاد كمال الأجسام، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر لمنع مصر من استضافة مستر أوليمبيا، وإذا كان هناك أسباب حقيقية من الممكن تفهم الأمر، موضحًا أن وزارة الرياضة في النهاية قالت كلمتها، وأعلنت قانونية استضافة البطولة في مصر، ورحبت بالأمر.





وحول ما أثير عن إمكانية ترشحه لرئاسة اتحاد كمال الأجسام في مصر، شدد إسلام قرطام على أن الأمر ليس ضمن اهتماماته على الإطلاق، لأنه مشغول بدعم الشباب وخدمة عدد من الرياضات البدنية التي ترعاها "كوسكواد" واتحاد "ستريت وورك أوت" الذي يتولى رئاسته.





وأشاد إسلام قرطام بتجربة كوسكواد في بطولة مستر أولمبيا الأخيرة في لاس فيجاس، بعد مشاركة اثنين من لاعبي الفريق، موضحًا أنه راض بشكل كبير عما تحقق في المشاركة الأولى، ووجه قرطام رسالة للاعبين المشاركين في مهرجان مستر أوليمبيا في مصر، قائلا: "نحن نمتلك جينات هي الأفضل في العالم، والشباب المصري يستحق استضافة هذا الحدث، وأنه لا يتخطى اتحاد كمال الأجسام، لأن المشاركة في مهرجان مستر أوليمبيا ستكون متاحة لمن هم ليسوا أعضاء اتحاد كمال الأجسام، بينما ستكون البطولة مفتوحة لمشاركة اللاعبين الأجانب".





وأكد في نهاية تصريحاته رضاه عما تحقق في اتحاد ستريت وورك أوت الذي يترأسه، بعد إشادة الجميع بالبطولة العالمية التي تم تنظيمها في مصر، بخلاف مشاركة الاتحاد مع وزارة الرياضة في حملة "كن رياضيًا"، التي تهدف لتوفير أماكن لممارسة اللعبة لمحو الأمية الرياضية، موجهًا الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة على دعمه الكامل للاتحاد.