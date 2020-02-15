رئيس وزراء كندا: لا حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا عبر المفاوضات

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو إن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ممكن فقط عبر المفاوضات الثنائية المباشرة.





وأضاف ترودو على هامش حضوره مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس الجمعة، أن "الطريقة الوحيدة للحل هي إذا تفاوض الطرفان، مفاوضات بين إسرائيل والشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن كندا سترحب وتدعم أي خطوات في هذا الاتجاه.



