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أخبار العالم

رئيس وزراء كندا: لا حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا عبر المفاوضات

السبت 15/فبراير/2020 - 06:40 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال رئيس الوزراء الكندي،  جاستين ترودو إن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ممكن فقط عبر المفاوضات الثنائية المباشرة.

وأضاف ترودو على هامش حضوره مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس الجمعة، أن "الطريقة الوحيدة للحل هي إذا تفاوض الطرفان، مفاوضات بين إسرائيل والشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن كندا سترحب وتدعم أي خطوات في هذا الاتجاه.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في يناير الماضي عن خطته للسلام التي عمل عليها منذ توليه السلطة عام 2017، حيث لم تلبّ بمجملها ما يطمح له الفلسطينيون، ونصت عليه قرارات مجلس الأمن لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
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