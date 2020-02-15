كوريا الجنوبية: اختبارات المجموعة الأولى العائدة من ووهان جاءت سلبية

كرت وكالة الصحة العامة الكورية الجنوبية اليوم، السبت، أن اختبارات المجموعة الأولى من المواطنين الكوريين الجنوبيين المحتجزين في الحجر الصحي لمدة 14 يوما بعد عودتهم من "ووهان" الصينية جاءت سلبية.





وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن كوريا الجنوبية نقلت 366 من الكوريين الجنوبيين المتواجدين في مدينة "ووهان" الصينية في 31 يناير الماضي، عن طريق طائرة مستأجرة.





يشار إلى أنه منذ أن تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد في 21 يناير، أكدت سول 28 حالة مصابة بفيروس كورونا، مع خروج سبعة أشخاص من المستشفيات بعد الشفاء، وتم الإبقاء على 193 شخصا ممن تم إجلاؤهم من "ووهان"، في عزلة على بعد 90 كيلومترا جنوب سول.



