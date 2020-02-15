في اليوم العالمي للوقاية من سرطان الأطفال.. 9 نصائح لحماية أبنائك

يحتفل العالم اليوم، السبت، باليوم العالمى لسرطان الأطفال.





ولسوء الحظ أثبتت الإحصائيات أن أغلب الأطفال المصابين بالسرطان يعيشون فى الدول النامية، وتزيد مخاطر الإصابة لدى الأطفال الرضع.









وهناك 12 نوعًا للإصابة بسرطان الأطفال، ويعتبر اللوكيميا المعروف باسم سرطان الدم و سرطان الدماغ من أشهر أنواع السرطانات التى تصيب الطفولة.





ونشر موقع "health line" عن أفضل النصائح لحماية ابنك من الإصابة بـ السرطان ، وتشمل:





- تناول الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على مكافحة الخلايا السرطانية بشكل فعال.











- تجنب تناول العديد من المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، لأن تناولها بكثرة يضعف جهاز المناعة مما يجعله عرضة للإصابة بأي مرض، خاصة السرطان











- تجنب تعرض الأطفال للتدخين السلبي بأي شكل من الأشكال، للحماية من تلف الحمض النووي الذي يزيد احتمالية الإصابة بـ14 نوعا من السرطان









- حمايتهم من حروق الشمس للوقاية من سرطان الجلد، والحرص على استخدام واقٍ شمس قوي، خصوصا في فصل الصيف، أو ارتداء قبعة ونظارات شمسية.









- اتباع نظام غذائي صحي مع تناول الكثير من الألياف والفواكه والخضراوات، لأن ذلك يساعد الجسم على إزالة المواد الكيميائية الضارة، ويمنع وإصلاح تلف الحمض النووي، ومنع تشكيل المواد الكيميائية المسببة للسرطان.









- تجنب تناول اللحوم المصنعة وفرط اللحوم الحمراء والملح، والأطعمة التي تحتوي على المواد الحافظة.









- التشجيع على ممارسة التمارين الرياضية باستمرار.









- الحفاظ على وزن جسم صحي، لأن الأنسجة الدهنية تعمل على إنتاج هرمونات تؤثر على نمو الخلايا التي تتسبب في الإصابة بـ السرطان ، وقد تم ربط السمنة بسرطان الثدي وسرطان المريء والأمعاء وسرطانات الكبد والكلى والبنكرياس والرحم.









- الحد من تعرض الأطفال للمواد الكيميائية والمبيدات الحشرية لأنها تزيد من خطر إصابة الأطفال بـ سرطان الدم



