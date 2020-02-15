مفاجآت في قائمة الإسماعيلي المختارة لمباراة الرجاء في البطولة العربية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة المدرب الفرنسي ديديه جوميز، قائمة الفريق المختارة لمباراة الرجاء البيضاوي المغربي في البطولة العربية.

ويشهد ملعب الإسماعيلية مساء غد الأحد، مباراة من العيار الثقيل بين فريقي الإسماعيلي والرجاء المغربي، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.





وشهدت قائمة الدراويش استبعاد باهر المحمدي كابتن الفريق بسبب الأزمة التي نشبت بينه وبين الإدارة في الأيام الماضية وسفره للعلاج دون الحصول علي إذن، كما تم استبعاد عماد حمدي لاعب خط الوسط للإصابة، ومحمد حمدي زكي وعبد الرحمن مجدي لأسباب فنية.





وجاءت قائمة الإسماعيلي لمباراة الرجاء البيضاوي المغربي كالتالي :





في حراسة المرمى : محمد فوزى ، محمد مجدى.





خط الدفاع : محمد مجدى الجمل ، محمد هاشم ، ابراهيم ابو اليزيد، احمد ايمن ، اسامة ابراهيم ، محمود البدرى.





خط الوسط : محمود دونجا ، محمد بيومى ، محمد مخلوف ، همام طارق ، أحمد مدبولى، بيكيتى سيلفا، محمد صادق.





خط الهجوم : محمد الشامى ، بنسون شيلونجو، ، باتريك كادو ، فخر الدين بن يوسف ، وجيه عبد الحكيم.