احتضنته وبكت .. رد فعل راغب علامة بعد اقتحام معجبة لحفله فى باريس.. شاهد

وعلق عدد من المتابعين معبرين عن اعجابهم بالعائلة قائلين: "ما شاء الله تبارك الرحمن عيلة جميلة - كل عيد حب و أنتم طيبين وبخير وسعادة - مبروك عید الحب راغب حبیب قلبی - منورين ربنا يحفظكم".





وكان راغب علامة قد أحيا حفل ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى فى العاصمة الأردنية عَمان، وبدأه بأغنية "اللي باعنا خسر دلعنا"، وسط حضور جماهيري كبير واستقبلوه بترحاب شديد وحرصوا على ترديد كلمات الأغنية معه.



