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فن

احتضنته وبكت .. رد فعل راغب علامة بعد اقتحام معجبة لحفله فى باريس.. شاهد

السبت 15/فبراير/2020 - 06:01 م
راغب علامة
راغب علامة
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أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو من حفل المطرب راغب علامة الذى اقيم فى باريس على مسرح الاولمبيا حيث اقتحمت المسرح احدى المعجبات و قامت باحتضان راغب علامة والغناء معه. 


وظهرت معجبة راغب علامة فى الفيديو وهى تنهار من البكاء وتحتضنه وهو ما قابله راغب علامة بشكل طبيعى دون ان يفتعل اى ازمة. 


و نشر راغب علامة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة تجمعه بزوجته ونجله إحتفالًا بعيد الحب، حيث علق على الصورة قائلا :"  We are missing habibi #KhaledAlama with us! Happy Valentines Day ".

وعلق عدد من المتابعين معبرين عن اعجابهم بالعائلة قائلين: "ما شاء الله تبارك الرحمن عيلة جميلة - كل عيد حب و أنتم طيبين وبخير وسعادة - مبروك عید الحب راغب حبیب قلبی - منورين ربنا يحفظكم".


وكان راغب علامة قد أحيا حفل ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى فى العاصمة الأردنية عَمان، وبدأه بأغنية "اللي باعنا خسر دلعنا"، وسط حضور جماهيري كبير واستقبلوه بترحاب شديد وحرصوا على ترديد كلمات الأغنية معه.


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