شاهد.. راغب علامة يحتفل بعيد الحب مع عائلته على طريقته





وعلق عددا من المتابعين معبرين عن اعجابهم بالعائلة قائلين: " ماشاء الله تبارك الرحمن عيلة جميلة - كل عيد حب و أنتم طيبين وبخير وسعادة - مبروك عید الحب راغب حبیب قلبی - منورين ربنا يحفظكم".



وكان راغب علامة قد أحيا حفل ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى فى العاصمة الأردنية عَمان، وبدأه بأغنية "اللي باعنا خسر دلعنا"، وسط حضور جماهيري كبير واستقبلوه بترحاب شديد وحرصوا على ترديد كلمات الأغنية معه.

نشر النجم اللبنانى "راغب علامة " عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة تجمعه بزوجته ونجله إحتفالًا بعيد الحب، حيث علق على الصورة قائلا :" We are missing habibi #KhaledAlama with us! Happy Valentines Day ".