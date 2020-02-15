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رياضة

اول تعليق من فرجاني ساسي بعد تتويج الزمالك بالسوبر الافريقى

السبت 15/فبراير/2020 - 07:46 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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عمرو أبوبكر
تمنى التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك، تحقيق المزيد من البطولات خلال الفترة القادمة مع فريقه وذلك بعد التتويج أمام الترجي التونسي بالسوبر الإفريقي، مساء أمس الجمعة، في اللقاء الذي انتهى بفوز القلعة البيضاء ( 3 – 1)، وأقيم بالدوحة.

وغرد ساسي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة بصورتين من تتويجه مع الزمالك وكتب:" الحمد الله البطولة الرابعة ليا مع نادي الزمالك وإن شاء الله مزيد من البطولات".

وتعد بطولة السوبر الإفريقي هي الرابعة لساسي مع الزمالك بعد كأس مصر، والسوبر المصري السعودي، والكونفدرالية الإفريقية.

جدير بالذكر أن ساسي انتقل لصفوف الزمالك في الانتقالات الصيفية لموسم 2018 – 2019، قادما من نادي النصر السعودي.

اول تعليق من فرجاني ساسي بعد تتويج الزمالك بالسوبر الافريقى
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