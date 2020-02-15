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أخبار العالم

التحالف يكشف معلومات جديدة عن سقوط طائرة سعودية في اليمن

السبت 15/فبراير/2020 - 07:45 م
معلومات جديدة عن
معلومات جديدة عن سقوط طائرة سعودية في اليمن
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قسم الخارجي
قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إنه إلحاقًا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية فقد تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط الطائرة السعودية.

وأضاف العقيد المالكي أنه تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ وسوف يتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.

وفي وقت سابق قال المالكي إنه عند الساعة 23:45 بالتوقيت المحلي، من مساء الجمعة 14 فبراير، سقطت طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني.
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