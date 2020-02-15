ليفربول يفشل في الوصول إلى شباك نورويتش الأضعف في الدوري خلال الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول و مضيفه نورويتش سيتي بالتعادل دون أهداف، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج ".
ومن كرة طولية وصلت إلى مهاجم نورويتش الذي انفرد بالبرازيلي أليسون قبل أن يمررها إلى زميله بوكي لكن الحارس البرازيلي تدخل بيده ليحرم الضيوف من هدف التقدم.
وجاءت أول بطاقة صفراء في المباراة من نصيب جرانت هانلي لاعب نورويتش سيتي نتيجة عرقلة متعمدة لروبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول.
وتفوق الضيوف ليفربول بشكل ملحوظ في الربع ساعة الأول بعد وصلت نسبة الاستحواذ إلى 59% لصالح كتيبة يورجن كلوب مقابل 41% لصالح نورويتش سيتي.
وحاول الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أفتتاح التسجيل سديدة من داخل منطقة الجزاء إصطدمت بقدم أحد المدافعين وتحولت إلى ركلة ركنية.
وجاء تشكيل ليفربول للمباراة كالاتي:
أليسون بيكر
روبيرتسون فان دايك جوميز أرنولد
فينالدوم هيندرسون كيتا
تشامبرلين
فيرمينو صلاح
وأختار كلوب أن يريح فابينيو و ساديو ماني للقاء أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء القادم من دوري أبطال أوروبا.
ويتصدر ليفربول جدول المسابقة برصيد 73 نقطة وبفارق 22 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب و24 نقطة أمام ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.