ليفربول يفشل في الوصول إلى شباك نورويتش الأضعف في الدوري خلال الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول و مضيفه نورويتش سيتي بالتعادل دون أهداف، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج ".





ومن كرة طولية وصلت إلى مهاجم نورويتش الذي انفرد بالبرازيلي أليسون قبل أن يمررها إلى زميله بوكي لكن الحارس البرازيلي تدخل بيده ليحرم الضيوف من هدف التقدم.





وجاءت أول بطاقة صفراء في المباراة من نصيب جرانت هانلي لاعب نورويتش سيتي نتيجة عرقلة متعمدة لروبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول.



