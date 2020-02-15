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رياضة

صن داونز يكشف حجم إصابة حارسه وموقفه من المشاركة أمام الأهلي

السبت 15/فبراير/2020 - 09:33 م
بيتسو موسيماني المدير
بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي
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عمرو أبوبكر
كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي طبيعة إصابة حارسه الأوغندي دينيس أونيانجو.

وقال موسيماني في تصريحات لموقع "كيك أوف" الجنوب إفريقي: "أخرجت أونيانجو بسبب معاناته بشد في أوتار الركبة كان يشتكي منه بين الحين والآخر".

وتابع: "من الوارد أن يغيب عن مواجهة الأربعاء المقبل في كأس جنوب إفريقيا وسيشارك فيما هو مقبل، ولابد من إراحته لأننا لا يمكننا لعب المباريات الكبيرة بدونه".

واختتم: "أخرجت "زواني" من مباراة اليوم أيضًا لإراحته، حيث أننا أمامنا مواجهات كبيرة، ونحن سنخوض 3 مباريات في 6 أيام".

جدير بالذكر أن أونيانجو لم يستطيع أن يستكمل مباراة صن داونز أمام تشيبا يونايتد اليوم في دوري جنوب إفريقيا، وخرج في الدقيقة 74، وشارك كينيدي مويني بدلًا منه.

ويواجه الأهلي صن داونز يوم 29 فبراير الجاري، على ملعب السلام، في ذهاب دور ربع الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
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