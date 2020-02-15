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رياضة

كانوا 11 راجل.. تعليق مجدي عبدالغني على تتويج الزمالك بـ السوبر الإفريقي.. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 09:50 م
مباراة الزمالك والترجي
مباراة الزمالك والترجي
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يسرى غازى
سلط مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين الضوء على تتويج نادى الزمالك بلقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة فى تاريخه والفوز على الترجي التونسي بنتيجة 3-1. 


قال مجدي عبدالغني عبر برنامجه البلدوزر: كنت غير متفائل وقلقان من أداء فريق الزمالك قبل انطلاق لقاء السوبر لكن لاعبي الفارس الأبيض فاجأونا بأداء رجولى من جانبهم فى المباراة وكانوا 11 لاعب راجل داخل الملعب.


أضاف: فريق الزمالك فى المباريات الحساسة والهامة تظهر وجها آخر غير الذى يظهر فى الدورى المحلى لافتا إلى أن لاعبي الزمالك استطاعوا تحجيم نادى الترجي التونسي وكانوا رجالا داخل الملعب وكان الأداء متوازنا والهجمة المرتدة كانت سريعة للغاية والأهداف جاءت من الهجمات المرتدة.


لفت إلى أن محمد عبدالشافى أعاد نفس أداء عام 2006 ونجح فى تمرير أول كرة في المباراة التي أحرز من خلالها يوسف أوباما هدف اللقاء الأول مشيرا إلى أن نادى الزمالك كان متماسكا وباتريس كارتيرون قاد الفريق فنيا بشكل جيد إضافة إلى تألق طارق حامد داخل الملعب.


أشار إلى أن نادى الترجي قاد هجمات شرسة عقب دخول الهدف الأول للاعب الزمالك يوسف أوباما موضحا أن تقنية الفيديو أفادت الحكم فى لقاء السوبر الإفريقي واحتسب من خلالها ضربة الجزاء لصالح الترجي مشيرا إلى أن تفعيل الـ var فى الدورى المصري سوف تؤدى إلى حل الكثير من الأزمات وتلافي الأخطاء التحكيمية.


وتوج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي، للمرة الرابعة في تاريخه أمس الجمعة، بعد الفوز على الترجي التونسي  بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب ثاني بن جاسم القطري.


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