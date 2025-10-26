الكهرباء توقع عقدا لربط محطة الضبعة النووية بالشبكة القومية

وقعت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة الجوهري للمقاولات، ويمثلها المهندس حاتم الجوهري رئيس مجلس الإدارة لشركة الجوهري عقدا جديدا لتنفيذ مشروع ربط محطة محولات الضبعة النووية بالشبكة القومية للكهرباء، بما يعزز استقرار منظومة نقل الكهرباء ويدعم خطط الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النووية والمتجددة، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

حضر التوقيع المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية، والمهندسة زينب قمر رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق.

وقالت المهندسة منى رزق إن العقد يتضمن تنفيذ مشروع فتح الخط الهوائي المزدوج الدائرة رباعي الموصل (برج العرب / شرق مطروح) دخول وخروج على محطة محولات الضبعة النووية، وذلك بنظام تسليم مفتاح.

وأشارت إلى أن مدة تنفيذ المشروع ثمانية أشهر تبدأ من تاريخ التعاقد، ويتبع المشروع منطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا التابعة.

وأكد رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء استمرار الشركة في تنفيذ مشروعات تدعيم وتطوير شبكة النقل في مختلف أنحاء الجمهورية، دعمًا لمشروعات الدولة القومية، وتأكيدًا لدورها المحوري في تحقيق التنمية الشاملة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي.